15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılmasına karar verilen ve zaman zaman akıbetiyle ilgili tartışmaların ortaya çıktığı İstanbul Çengelköy'deki "Kuleli Askeri Lisesi" binasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Bazı sosyal medya hesapları 2019 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nin Katarlılara satıldığına yönelik iddiaları gündeme taşıdı. Yapılan paylaşımlar kısa sürede Twitter'da hızla yayıldı, binlerce yorum ve retweet aldı.

Kuleli Askeri Lisesi binasının satıldığına yönelik daha önce de benzer iddialar ortaya atılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Bakanlığımıza tahsisli olan bölümümüzde müze yapım çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen üç yılın ardından sosyal medyada yeniden Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığına yönelik paylaşımlar yapılmaya başlandı. Aynı haber sayfaları ve kullanıcılar binanın Arap yatırımcılara satıldığını öne sürdü.

Kaynak gösterilmeyen ve sadece "Kuleli Askeri Lise binası satıldı" başlığıyla yapılan paylaşımlar süratle etkileşim aldı ve onlarca kişi tarafından tekrar paylaşıldı.

BULGULAR

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, Twitter'da dolaşan iddiaları Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine sordu. Bakanlık Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığına yönelik iddiaları yalanladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda da iddiaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akar, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığına yönelik paylaşımlarla ilgili "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Anadolu Ajansı, iddiayı öne süren bazı sosyal medya hesaplarına iddialarını destekleyecek herhangi bir kaynakları olup olmadığını Twitter üzerinden sordu. Ancak herhangi bir cevap alamadı.