Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından enerji kriziyle mücadele eden Avrupa'da endişeler arttı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan yeni bir iddia ise İsviçre ve diğer AB ülkelerinin yanısıra Türkiye'de de gündem oldu.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Twitter'da paylaşılan ve "fotoğraf" olduğu öne sürülen bir görsel sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti. İsviçre'deki bir metro istasyonunda asılı olduğu belirtilen ve Enerji Bakanlığı tarafından yayınlandığı iddia edilen görsel Türkiye'de de gündem oldu.

"Komşunuz doğalgaz derecesini 19'un üzerine çıkartıyorsa bize bildirin" yazan afişte İsviçre Federal Hükümeti'nin resmi bilgileri yer aldı. Şikayette bulunanların 200 Frank para ödülü kazanacağı yazıldı.

BULGULAR

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiayı İsviçre Enerji Bakanlığı yetkililerine sordu. Yapılan açıklamada "Cumartesi gününden beri sosyal medyada ısınmayla ilgili sahte paylaşımlar yayılıyor. Evlerini 19 derecenin üzerinde ısıtan komşuları Federal Hükümet'e bildirmeye çağrıldığı öne sürülüyor. Bu iddia ile Federal Hükümet arasında hiçbir bağlantı yoktur" ifadelerine yer verildi.

İsviçre Enerji Bakanlığı, resimdeki logonun ve telefon numarasının doğru olduğunu ancak dezenformasyon için kullanıldığını açıkladı. Yargının konuyla ilgili harekete geçtiği ifade edildi. Ayrıca İsviçre Ankara Büyükelçiliği Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na iddiaların gerçek dışı olduğunu beyan etti.

Teyit Hattı internette yayılan görselin fotoğraf mı yoksa bir düzenleme mi olup olmadığını belirlemek için uzmanlarla temasa geçti. Özel bir şirkette çalışan grafik tasarım ve fotoğraf uzmanı Yusuf Dursun ve Özkan Yılmaz görseli bilgisayar ortamında inceledi. "Habere konu olan görselin fotoğraf olmadığı, iki görselin birleştirilerek oluşturulduğu yapılan çalışma sonucu açığa çıkmıştır. Haberde kullanılan görsellerin 'Adobe Stock' internet sitesinden indirildiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.







