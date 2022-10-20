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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Forumu’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Forumu’nda konuşuyor
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AA foto muhabiri, Çevre Forumu kapsamında Marmara Denizi'ne dalış yaparak atık topladı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği Çevre Forumu kapsamında AA foto muhabiri Şebnem Coşkun, Marmara Denizi'nde dalış yaparak atık topladı.

Gülseli Kenarlı   | 20.10.2022
AA foto muhabiri, Çevre Forumu kapsamında Marmara Denizi'ne dalış yaparak atık topladı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

İstanbul Caddebostan sahilinden yapılan dalış, 8 metre derinlikte 30 dakika sürdü.

Coşkun, dalışın ardından denizden topladığı atıkları sahile getirdi. Etkinlik, Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Çevre Forumu'nda canlı olarak yayınlandı. Katılımcılardan yoğun ilgi gören yayında, denizden çıkarılan atıklar dikkati çekti.

Denizden araç lastiği ile plastik poşetler ve şişelerin olduğu atıklar çıkarıldı.

Su altı görüntülerinde ise deniz dibinde çöp poşetleri, çekirdek ambalajları, plastik bir kova ve pet şişeler olduğu görüldü.

Ayrıca su altındaki çok sayıda deniz canlısının görüntüsü de kaydedildi.

"Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenen AA Çevre Forumu, iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Yerli ve yabancı sivil toplum örgütü ve uluslararası kuruluş temsilcileri, politikacı, akademisyen ve medya temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı Çevre Forumu, Anadolu Ajansının Youtube sayfasından takip edilebiliyor.


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