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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor
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Teknoloji, TEKNOFEST

"Yüzlendirme" ve "adli yaşlandırma" uygulamaları TEKNOFEST'te tanıtıldı

TEKNOFEST'te tanınmaz hale gelmiş cesetlerin kimlik tespitinde uygulanan "yüzlendirme" yöntemi ile kayıp çocukların bulunması için başvurulan "adli yaşlandırma" uygulaması hakkında bilgi verildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
"Yüzlendirme" ve "adli yaşlandırma" uygulamaları TEKNOFEST'te tanıtıldı

Ankara

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festivalde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığının standı beğeni topladı.

Stantta, antropoloji laboratuvarında tanınmaz hale gelmiş cesetlerin kimlik tespiti için kafataslarına uygulanan "yüzlendirme" yöntemi ile kayıp çocukların bulunması için başvurulan "adli yaşlandırma" uygulaması anlatıldı.

Buna göre, adli vakada bulunan iskelet ya da kemik parçalarının öncelikle bir insana ait olup olmadığını belirleyen ekipler, insana ait olduğu tespit edilen kemiklerden yola çıkarak kişinin cinsiyet, yaş ve boy uzunluğunu belirliyor.

Ekipler, kendilerine ulaştırılan kafataslarına yaptıkları "yüzlendirme" ile kayıp kişinin gerçek yüzüne yüksek oranda benzeyen bir profil elde ediyor. Ortaya çıkan eşkal, kişinin kimliğinin tespitinde büyük kolaylık sağlıyor.

Bir çocuğun uzun süredir kaybolması gibi vakalarda ise kişinin fiziksel özelliklerinin değişebileceği göz önünde bulundurularak "adli yaşlandırma" uygulaması yapılarak kayıp kişiye daha kolay ulaşılması sağlanıyor.

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