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Teknoloji, TEKNOFEST

Yerli elektrikli otobüsler TEKNOFEST'in ilk gününde 9 bin 500 yolcu taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüsler, TEKNOFEST'in ilk günü 9 bin 500 yolcu taşıdı.

Veysel Altun   | 31.08.2022
Yerli elektrikli otobüsler TEKNOFEST'in ilk gününde 9 bin 500 yolcu taşıdı

Samsun

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilip test sürüşleri tamamlanan otobüsler, TEKNOFEST KARADENİZ'de vatandaşların kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geri kazanım teknolojisi de bulunan elektrikli otobüslerin hızlanırken harcanan enerjiyi, yavaşlarken geri kazandığını belirterek, böylece şehri, hem verimli hem çevreci bir toplu taşıma ağı ile buluşturduklarını anlattı.

TEKNOFEST'in açılışı ile birlikte halkın hizmetine sunulan 10 elektrikli otobüsün ilk günkü performanslarının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Demir, "Yıl sonunda hizmet veren elektrikli otobüs sayımız 20 olacak. TEKNOFEST sonrasında ise otobüsler şehir içinde hizmet vermeye başlayacak." ifadesini kullandı.

"Daha düşük maliyetli toplu taşımanın önünü açacak"

Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ise ASELSAN ile birlikte çalışılan elektrikli otobüs projesinde şu an için birinci faz otobüslerini ve şarj istasyonlarını teslim aldıklarını bildirdi.

Elektrikli otobüslerin sürekli teknik analizlerinin yapıldığını aktaran Gürkan, şu bilgileri paylaştı:

"Peki, elektrikli otobüsler Samsun halkına ne kazandıracak? Bir defa daha düşük girdi maliyetleri sebebiyle daha düşük maliyetli toplu taşımanın önünü açacak. İkincisi çevre kirliliği ve üçüncüsü gürültü kirliliğini azaltacak. Ayrıca tasarım yapılırken kullanılmayan enerjinin geri kazanılarak tekrar sistemden kullanılmasını sağlayan rejeneratif döngüsü var. Araçlar kendi süratleri ile giderken yavaşlama ihtiyacı olduğunda motorlardaki dönme kuvvetini bataryayı şarj etmek için kullanıyor. Yaklaşık olarak yüzde 10'a yakın bir enerjinin geri kazanımını sağlıyor. Yani 90 kilometre yol yapan bir aracın 9 kilometreyi enerji üretilmeden yani maliyeti azaltarak yol almasını sağlıyor. Bu kazanım ile otobüs harcadığı enerji miktarını azaltarak kilometre başına maliyetleri daha da düşürüyor."

Karbon salınımı sıfır

ASELSAN ekibinden Elektrikli Otobüs Projesi'nin Proje Yöneticisi Onur Kazancı da otobüslerin öncelikli olarak çevreci olduklarını, karbon salınımının sıfır olduğunu vurguladı.

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