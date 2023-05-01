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Teknoloji, TEKNOFEST

Üniversite öğrencilerinin tasarım ödüllü İHA'sı "Akay" TEKNOFEST'te sergileniyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği tasarım ödüllü insansız hava aracı Akay, TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilerine tanıtılıyor.

Tolga Yanık  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Üniversite öğrencilerinin tasarım ödüllü İHA'sı "Akay" TEKNOFEST'te sergileniyor Fotoğraf: Tolga Yanık/AA

İstanbul

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin paydaşları, açtıkları stantlarda, ziyaretçilere projelerine dair sunum yapıyor. İTÜ standında sergilenen projeler arasında İTÜ Albatros takımının geliştirdiği Akay isimli insansız hava aracı da yer alıyor.

Albatros takımı, aralarında Belinay Kargı ve Hüseyin Abdullayev'in de bulunduğu 25 kişiden oluşuyor.

"Hiç tanımadığımız insanların 'seninle gurur duyuyorum' demesi çok güzel bir his"

Belinay Kargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının aerodinamik, yapısal, yazılım, aviyonik, kurumsal iletişim, görsel iletişim ve pilotajdan oluşan 7 farklı departmandan oluştuğunu söyledi.

Geliştirdikleri insansız hava aracının otonom olarak iniş, kalkış ve uçuş yapabildiğini aktaran Kargı, "Aynı zamanda savaşan İHA'nın görev isterlerinden olan kilitlenme ve kamikaze görevlerini de otonom olarak yapabiliyor." diye konuştu.

Kargı, Akay'ın Savaşan İHA Yarışması için tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kilitlenme görevinde havada gördüğü nesne bir İHA ise bunu tanıyıp en az 4 saniye boyunca onu kamera ekseninde tutabiliyor, takip edebiliyor. Kamikaze görevinde ise yerde 2,5 x 2,5 metrelik QR koda 45 derecelik açıyla dalış yapıp, QR kodu okuyup, bunu yer istasyonuna gönderip, çözdüğü şifreyi sunucuyla paylaşıp ardından kalkış yapabiliyor.

Savaşan İHA Yarışmasında Sabit Kanat kategorisinde yarıştık, 'En İyi Tasarım Ödülü' aldık. İnsanlar şaşırıyorlar, maket sananlar oluyor, 'uçabiliyor mu' diye soranlar oluyor. Hiç tanımadığımız insanların gözlerimizin içine bakıp 'seninle gurur duyuyorum' demesi çok güzel bir his."

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