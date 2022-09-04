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Teknoloji, TEKNOFEST

"Ulak Robot" afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlayacak

ULAK Haberleşme AŞ'nin geliştirdiği "Ulak Robot" ile afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Cihan Okur, Kemal Ceylan   | 04.09.2022
"Ulak Robot" afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlayacak Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Samsun

Mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri alanındaki Ar-Ge çalışmalarıyla oluşan ürünlerin ticarileşmesi için ULAK Haberleşme AŞ, 5G teknolojisinde çalışmalar ortaya koymak için çaba sarf ediyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan ULAK Haberleşme AŞ, çalışmaları son aşamasına gelen "Ulak Robot"u da sergiliyor.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan, AA muhabirine, yerli ve milli baz istasyonu üreten, geliştiren ve Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde olan bir firma olduklarını söyledi.

4,5 G'de yakaladıkları başarıyı 5G'de devam ettirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Orhan, 2023 yılında Türkiye'de ilk milli 5G konseptlerini görmüş olacaklarını anlattı.

Bu kapsamda robot üzerine yerleştirdikleri kendi modemleri ve kendi cihazlarıyla haberleşme sistemi geliştirdiklerini vurgulayan Orhan, "Bütünüyle milli olarak ürettiğimiz cihazlarımızı burada gururla sergiliyoruz. Bu robotla beraber, afet anında o bölgede olabilecek haberleşme risklerini ve sıkıntıları en aza indireceğiz. Bu robot, sel veya deprem bölgesinde haberleşmeye katkı sağlayacak önemli cihazlardan biri olacak." dedi.

Orhan, ULAK Haberleşme AŞ olarak baz istasyonunun yanı sıra 5G ürünlerini de sergilemeye başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda sınır güvenliği konusunda önemli yeteneğe sahip. Görüntü, haberleşme ve veri aktarımı konusunda birçok yeteneğe sahip. Haberleşmenin 5G'deki bütün yeteneğini bu robot üzerindeki merkezde yönetebiliyorsunuz. Bu robot, binlerce cihazın birbiriyle konuşmasını sağlayacak. Bu robottan 100 tane olduğunu düşünün, olası bir savaş ve afet anında çok önemli bir yeteneğe sahip oluyorsunuz. Bu robotu milli sistemlerle akıllandırmış olduk."

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