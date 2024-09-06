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Teknoloji, TEKNOFEST

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Zehra Tekeci  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, TEKNOFEST'te gençlerle buluştu Fotoğraf: Zehra Tekeci / AA

Antalya

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ikinci gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Festival kapsamında Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, söyleşi programında gençlerle buluştu.

Atasever, yaptığı sunumda, Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında gerçekleştirdiği "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"ndaki deneyimlerini ve öncesindeki eğitim sürecini anlattı.

Milli Uzay Programı önemli bir yol haritası

8 Haziran'daki görevinde 7 bilimsel deney icra ettiğini anımsatan Atasever, "Halihazırda pek çoğunun analiz süreci devam ediyor. Bulgularını da tahmin ediyorum hocalarımız önümüzdeki aylarda paylaşılıyor olacaklar." dedi.

Türkiye'nin uzay çalışmalarının Milli Uzay Programı çerçevesinde şekillendiğini vurgulayan Atasever, şöyle devam etti:

"10 hedefin arasında çok önemli hedeflerimiz var. Örneğin Ay Programı, biz Ay'a 2 kere erişmeyi planlıyoruz. İlk misyonumuzda sert bir inişi icra edeceğiz, bu tecrübeden sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirip yüzeyini anlamaya yönelik araştırmalar yapmamızı sağlayacak donanımları oraya göndereceğiz. Daha sonra Uzaya Erişim ve Uzay Limanı kurma projemiz var. Uluslararası ortaklıklarla bir Uzay Limanı, fırlatma merkezi inşa etmek üzere çalışıyoruz. Ayrıca uzay ekosisteminin geliştirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Sizler üniversitelerden mezun olduktan sonra çalışabileceğiniz özel firmaların gelişebilmesi için adımlar atıyoruz. Milli Uzay Programı'mız önemli hedefleri içerisinde barındıran önemli bir yol haritası."

Uzay sektörünün yıllık 650 milyar dolarlık büyüklüğü geçtiğini vurgulayan Atasever, bu rakamın 10 yıl içerisinde 2 trilyon dolara, 2045 yılında ise 3 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Atasever, bu büyüklüğü ticarileşme, uydu maliyetlerinin düşmesi, basit elemanlarla uydu inşa edilebilmesi, girişim ve yatırımların artması gibi faktörlerin sağladığına dikkati çekti.

Dünyanın en büyük uzay ajanslarının ilerleyen yıllarda hedeflerindeki noktanın Ay olduğunun altını çizen Atasever, "Ay yüzeyine, yörüngesine gerçekleştireceğimiz misyonlarla esasında teknolojik yetkinliklerimizi artırıyor olacağız. Birtakım kritik bileşenlerimizi derin uzay koşullarında, Ay etrafında test ettikten sonra uzak gelecekte tabii ki Mars var. Çok gezegenli olmamızın önünü açacak Mars misyonlarını gerçekleştirmek adına tecrübe kazanıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Atasever, konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEKNOFEST Akdeniz'in ikinci gününde yarışmaların yanı sıra T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar'ın moderatörlüğünde TEKNOFEST Girişim Programı Deneyim Paylaşım Paneli ile patent ve tasarım eğitimi gibi çeşitli alanlarda programlarla devam edildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yarış alanında stant ziyaretlerini ve incelemelerini sürdürdü.

Yarışmalar, 8 Eylül'de sona erecek.

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