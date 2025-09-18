Dolar
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Türk Yıldızları Filo Komutanı Kömür: Havacılık sevdalısı gençlerle TEKNOFEST'le buluşmaktan büyük mutluluk duyduk

Türk Yıldızları Filo Komutanı Yarbay Kürşat Kömür, TEKNOFEST'te gerçekleştirdikleri uçuşa ilişkin, "Havacılık sevdalısı, gözü gökyüzünde olan gençlerle İstanbul'da TEKNOFEST'le buluşmaktan büyük mutluluk duyduk." dedi.

Doğukan Gürel  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Türk Yıldızları Filo Komutanı Kömür: Havacılık sevdalısı gençlerle TEKNOFEST'le buluşmaktan büyük mutluluk duyduk Fotoğraf: Beyza Cömert - AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl da etkinliğe katılan Türk Yıldızları ekibi, gösteri öncesi hazırlıklarını ve TEKNOFEST heyecanlarını AA ekibine aktardı.

Yarbay Kürşat Kömür, TEKNOFEST'te uçmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Havacılık sevdalısı, gözü gökyüzünde olan gençlerle İstanbul'da TEKNOFEST'le buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bizim için de çok büyük bir heyecandı." ifadesini kullandı.

Türk Yıldızları Akrobasi Takımı olarak, Türk milletini, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kömür, bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kömür, Türk Yıldızları uçaklarını ilerleyen zamanda gençlerin kullanacağına işaret ederek, "Onları heyecanla bekliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Türk Yıldızları gelecekte yerli uçakları kullanacak

Tim lideri Yarbay Hasan Kocabaş ise havacılık tutkunlarıyla TEKNOFEST'te olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, "Çok ciddi bir kalabalık ve yoğun bir talep vardı bugün TEKNOFEST'te. Çok keyifli bir gösteri oldu. İstanbul'da uçmak ayrıca bir keyif bizim için. İstanbul'da olmak, tarihi yarım adanın üzerinde hareketlere girmek ve İstanbul üzerinde gösteri yapmak çok keyifli ve güzeldi bizim için." şeklinde konuştu.

Gelecekte yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarla gösteri yapacaklarını kaydeden Kocabaş, şunları kaydetti:

"Bizim gösterilerimizi izlerken gençlerimiz lütfen kendilerini uçakların içinde hayal etsinler. Çünkü gelecekte o kokpitte onlar olacaklar. Hatta yakın gelecekte HÜRJET'le, yerli ve milli uçaklarımızla Türk Yıldızları gösteri yapmaya devam edecek. Plan bu şekilde devam ediyor. Gençlerimiz gelecekte kendi uçaklarımızla, Türk Yıldızları Akrobasi timinde çok güzel gösteriler yapacaklar ve biz de inşallah izleyeceğiz. Kendilerini bizi izlerken lütfen kokpitte, içinde hayal etsinler ve orada düşünsünler. Çünkü gelecekte onlar orada olacaklar."

