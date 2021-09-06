Dolar
8.28
Euro
9.84
Altın
1,823.24
ETH/USDT
3,940.00
BTC/USDT
51,607.00
BIST 100
1,474.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'te 'Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması' Bursa'da başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması" Bursa'nın ev sahipliğinde başladı.

İsmail Özdemir   | 06.09.2021
TEKNOFEST'te 'Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması' Bursa'da başladı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları kapsamında, BAYKAR yürütücülüğünde Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilen yarışmalara katılan ekipleri ziyaret etti.

Kacır, burada yaptığı açıklamada, Savaşan İHA Yarışması'nın, TEKNOFEST'in en önemli yarışmalarından biri olduğunu söyledi.

İlk yıldan itibaren yarışmaların heyecanla takip edildiğini vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Bu yıl Savaşan İHA Yarışması'na Bursa ev sahipliği yapıyor. Bursa'nın ev sahipliğini de biz çok önemli görüyoruz. Bursa tarih, kültür, medeniyet şehri olduğu kadar sanayi ve teknoloji şehri, ihracatımızda çok önemli bir yeri var Bursa'mızın. Bursa, yüksek teknoloji üretme kabiliyetine haiz bir şehrimiz. Bursa'nın insan kaynağı gelişimine, gençlerimizin Bursa'da sanayi ve teknoloji süreçlerine katılımına da bu yarışmanın, organizasyonun buraya gelmesi önemli katkılar sunacak. TEKNOFEST yarışmalarına katılım her yıl katlanarak artıyor. 50 bine yakın takımda 250 bin gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılıyor. Gurur verici, dünyada eşi benzeri olmayan bir ilgi, alaka var. Teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu."

Finallere kalan ekiplerde lise seviyesinde öğrencilerin de olmasını ayrıca önemsediklerini dile getiren Kacır, TEKNOFEST'in eylül ayı boyunca süreceğini, eylülün Milli Teknoloji Hamlesi ayı olduğunu sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın ev sahibi olmasından dolayı mutlu olduğunu, TOGG'un da Bursa'da olmasının kente verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BionTech aşısının 3. dozu için yapılan başvuruyu değerlendiriyor
Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor
İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar

Benzer haberler

TEKNOFEST'te 'Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması' Bursa'da başladı

TEKNOFEST'te 'Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması' Bursa'da başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışları öğrencilerin kıyasıya rekabetine sahne oldu

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları başladı

Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti

Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti
TEKNOFEST düzenlemek isteyen ülkeler Türkiye'den talepte bulunuyor

TEKNOFEST düzenlemek isteyen ülkeler Türkiye'den talepte bulunuyor
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi