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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'te gençler ileri teknolojilere odaklanarak geleceğin girişimlerinin temelini atıyor

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'te gençlerin ileri teknolojilere odaklanmış girişimler kurduğunu veya temellerini attığını söyledi.

Zehra Tekeci  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
TEKNOFEST'te gençler ileri teknolojilere odaklanarak geleceğin girişimlerinin temelini atıyor Fotoğraf: Zehra Tekeci/AA

Antalya

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ikinci gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, AA muhabirine, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın coşkulu ve güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aksakal, festival alanında oldukça farklı dinamikler olduğunu belirterek, "Diğer TEKNOFEST'lerden ayrı olarak burada teknoloji yarışmalarını çok daha derinden hissedebiliyoruz. Doğrudan odak teknoloji yarışmaları ve tabi ki yarışmacıların projelerini daha çok inceleme fırsatımız oluyor. Festival alanında hava gösterileri, etkinlikler çok farklı dinamikler var. Burada tamamen yarışmaların odak olması yarışmaların ön plana çıkması ve bunu daha da fazla hissetmemiz açıkçası çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl başvurularda kendi rekorunu kıran TEKNOFEST'in her geçen yıl daha da ilgi gördüğünü vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Girişim yönünden değerlendirecek olursak geçtiğimiz yıllarda daha temel teknolojiler üzerine girişimler kuruluyorken bugün daha ileri teknolojilere odaklanmış girişimlerin kurulduğunu veya temellerinin atıldığını görüyoruz. Belki de bugün henüz ticarileşmemiş teknolojilerde bile buradaki genç arkadaşlarımız projeler geliştiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda dünyada rekabet edebileceğimiz ileri teknoloji alanlarında şimdiden yetişen, projeler geliştiren ekiplerimiz var. Bunu çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Bunlar nükleer teknolojiler, hyperloop teknolojileri, kuantum teknolojileri gibi alanlar."

Girişimciler fikir maratonunda iklim değişikliği üzerine çalışıyor

Geçen yıl 3 ilde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te girişim yarışmaları düzenlediklerini anımsatan Aksakal, bu sene de girişim formatını yarışma atmosferine taşıma kararı aldıklarını vurguladı.

T3 Girişim Merkezi olarak bu formatı önemsediklerinin altını çizen Aksakal, şöyle konuştu:

"Girişimci olmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz Girişimci Yetiştirme Programı'nın finalini burada düzenliyoruz. Bir fikir maratonu yapıyoruz. Fikir maratonunda da konumuz iklim değişikliği. Burada gençler çevrimiçi platformda bir araya gelip, takım oluşturup iklim değişikliğiyle ilgili proje geliştiriyorlar. Tabii buradaki fikirler bu işin temeli oluyor. Buradan sonra onların ilerlemesi, ticarileşmesi ve büyümesi noktasında hem girişim merkezi olarak hem T3 Vakfı olarak birçok mekanizmamızla girişimcilere destek olmaya çalışıyoruz."

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