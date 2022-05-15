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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'in yapılacağı Samsun'da model uçaklarla gösteri sunuldu

Samsun'da, Gençlik Haftası kapsamında havacılık liseleri kendi ürettikleri model uçaklarla gösteri yaptı.

Veysel Altun   | 15.05.2022
TEKNOFEST'in yapılacağı Samsun'da model uçaklarla gösteri sunuldu Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Bu yıl, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) Samsun'da yapılacak olması nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri arasında elektrik ve benzin motorlu 60 farklı model uçağın gösterisi de yer aldı.

Aralarında EXTRA 330, F4, Cesna 172 eğitim uçağı ve F16 gibi modeller olan uçaklar, akrobasi hareketleriyle kutlamalara renk kattı.

Türkiye Havacılık Federasyonu öncülüğünde Samsun Valiliği himayesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen gösteriye Göktürk Havacılık Lisesi, Teknokent Havacılık Lisesi ile Bafra Hava Sporları ve Gençlik Spor Kulübü öğrencileri kendi ürettikleri model uçaklarla katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi kentte TEKNOFEST temalı organizasyonlar düzenlendiğini dile getirdi.

Yarış dronlarından model uçaklara kadar birçok insansız hava aracının gösteriye katıldığını belirten Kasapoğlu, "Burada gençlerin teknolojiyle model uçaklara, simülasyona merak ve dikkatlerini çekmek adına 19 Mayıs'a böyle bir tema koyduk. Halkın da ciddi anlamda ilgisi var. TEKNOFEST'in Samsun'da olması bu heyecana bir heyecan daha katıyor. İnsanlar hem teknolojiyi hem TEKNOFEST öncesi 19 Mayıs'ın coşkun ruhunu yaşamış oluyorlar. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Yarış dronu pilotu Akın Akçan ise yarış dronlarının diğer dronlardan çok farklı olduğunu ve çok daha güçlü aletler olduklarını söyledi. Yarış dronlarının 0-1 saniyesinin yaklaşık 200 kilometre olduğunu belirten Akçan, "Güzel bir hobi yarış dronu. Bu hobinin bir yaş aralığı yok. Herkes yarış dronuna merak sarabilir. Simülasyon gözlükleriyle kullanıldığı için uçuyormuş hissi veriyor." ifadelerini kullandı.

Teknokent Koleji Havacılık Kampüsünden pilotluğunu Oğuzhan Koca'nın yaptığı 2 metre 50 santim büyüklüğündeki EXTRA 330 modeli 55 cc’lik benzin motorlu akrobasi uçağı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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