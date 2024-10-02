TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuştu
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, teknolojiyi insanlığa nefes olabilmek, refahı eşit dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacaklarını söyledi.
Adana
Kıymetli paydaşlarımız,
Değerli basın mensupları,
ve tam bağımsız Türkiye’nin yılmaz koruyucuları,
Adil bir dünyanın mimarları olacak sevgili gençler,
Türkiye’nin teknoloji yolculuğunun en önemli duraklarından biri olan Teknofest Akdeniz’de, Adana’nın bereketli topraklarında sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Adana, sadece güneşiyle değil, insanının sıcaklığıyla da bilinen bir şehir.
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, mertliği ve yiğitliğiyle Türkiye’nin gözbebeği Adana!
Adana, bir kişiye yol arkadaşı olduğunda, o kişinin sırtı yere gelmez.
Siz söyleyin gelir mi?
Adana bir kişinin arkasında durduğunda o kişinin bileği bükülmez.
Siz söyleyin bükülür mü?
Adana, bir davaya sahip çıktığında, o davanın önünde kimse duramaz.
Siz söyleyin durabilirler mi?
Bugün bu güzel şehir, bu yiğit ve mert insanların şehri Adana, Teknofest’e ve Türkiye’nin gençliğine sahip çıktı!
Bu ne coşku Adana!
Ne güzelsin sen Adana!
Allah’ına kurban Adana!
Sıcağınızla, coşkunuzla ve heyecanınızla Teknofest Akdeniz’e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!
Kıymetli Misafirler;
Teknofest, sadece festival değil; aynı zamanda çocuklarımızın geleceğine şekil veren, daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyayı amaçlayan bir “gençlik hareketidir.”
“Teknofest değişimdir!
“Teknofest umuttur!”
Dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu Teknofest'in 7. yılında gururla yeniden bir araya geldik.
2018’den bu yana tam 27 farklı şehrimizde teknoloji yarışmaları düzenledik.
81 ilimizden, 120 ülkeden konuk ve katılımcılarımız oldu.
Gençlerimizin teknolojiye duyduğu ilgiyi her defasında bir adım öteye taşıdık.
Binlerce proje ürettik!
Şimdiye kadar Teknofest’ten çıkan 150’den fazla girişim, teknoloji şirketi kurdu.
Aralarında 21 ülkeye ihracat yapan da var, milyonlarca liralık yatırım alan da…
Geliştirdikleri uçuş kartlarıyla askeri standartlardaki testleri geçen bir girişimimiz dahi bulunuyor.
Adana’nın meşhur kebabını takım adı olarak seçen “1.5 Adana” takımız var.
1.5 Adana, 11 yıl önce, 11 kişiyle tek bir takım olarak yola çıktı.
Bugün roketten savaşan İHA’ya, su altından tarıma, hidromobilden insanlık yararına teknolojilere kadar 9 farklı alanda mücadele eden, 200 kişilik kocaman bir aile oldular.
Büyüdükçe geliştiler ve dünya çapında şampiyonluklar kazanarak göğsümüzü kabarttılar.
Ne güzel çocukların var, Allah'ına kurban Adana...
Geride kalan 7 yılda, kardeş coğrafyamız Azerbaycan’a kadar uzanan 10 farklı Teknofest’i başarıyla gerçekleştirdik.
Önümüzdeki yıllarda KKTC, Türk Dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda Teknofest düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz.
Ana teması yapay zekâ olan Teknofest Akdeniz’de, 50 farklı teknoloji yarışmamız bulunuyor.
Aralarında Nükleer Enerji Teknolojileri, Kuantum Hackathon, Finansal Teknolojiler, Büyük Dil Modelleri, Hava Savunma Sistemleri ve Blokzincir gibi temaların bulunduğu 11 yeni yarışmamız var.
Bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık. 2024’te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarımıza başvurdu.
2018’den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu.
Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık.
Teknofest’i hayata geçiren T3 Vakfı’ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum.
Değerli Misafirler;
Bir yanda bütün bu güzellikler olurken maalesef insanlık da büyük bir karanlığa doğru savruluyor.
Gramsci’nin o meşhur sözü hafızamdan bir türlü çıkmıyor: "Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı."
Dünya, kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor.
Ne yazık ki bu düzen, barış, adalet ve merhamet etrafında değil; güç, şiddet ve zulüm temelinde şekilleniyor.
Gazze’de her gün bebekler, çocuklar ve masum siviller katlediliyor.
Dünya bu soykırımı sadece ekranlardan izliyor.
Huzuru, insicamı, adaleti ve güvenliği sağlayacak tüm kurumlar iflas etmiş durumda.
Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde.
Birleşmiş Milletler gibi yapılar, adaleti sağlamada yetersiz.
İnsan Hakları Beyannamesi ve Cenevre Konvansiyonu gibi insanlığın ortak mirası olan rehber metinler ayaklar altında.
Ve dünya;
Bir tarafta tanrısı para olan,
diğer tarafta ise tanrısı olmayan iki yol arasında seçim yapmaya zorlanmış bir halde.
Adalet yok!
Adaletsizlik ise dünyada kol geziyor!
Her adaletsizlik yeni adaletsizliklere zemin hazırlıyor!
Ne yöne baksak haksızlık,
Ne yöne baksak eşitsizlik, hadsizlik görüyoruz...
Kıymetli Gençler;
Yeryüzünü aydınlatabilecek ve hatta iklim değişikliğinin önüne geçebilecek kadar büyük bir potansiyele sahip olan nükleer enerji, geçmişte ilk iş olarak atom bombalarıyla yüzbinlerce insanı bir anda öldürmek için kullanıldı.
Benzer bir süreç yapay zekâda da yaşanıyor.
Bu teknoloji insanlık için muazzam fırsatlar sunabilir.
Yapay zekâyı, eğitimi tüm insanlığa ulaştırabilmek, sağlıkta çok daha fazla insana hizmet sunabilmek için kullanmak mümkün.
Ne yazık ki, bu teknoloji bugün bir soykırımda, en fazla sayıda sivili, en etkin şekilde yok etmek için kullanılıyor.
Yakın zamanda yaşanan canavarca terör eylemleri gösterdi ki, tedarik zincirine yerleştirilen bombalarla yanımızdan ayırmadığımız telefonlar, hatta kulaklıklar bile insanları katletmek için kullanılabilir.
Yapay zekânın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzen devam edemez!
Biz, Teknofest kuşağı olarak, teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız.
Bu karanlığa,
Bu adaletsizliğe,
Bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz!
Herkes sussa,
Biz gençler susmayacağız.
Teknolojiyi pandemide olduğu gibi, insanlığa nefes olabilmek, refahı eşit dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız.
Değerli Arkadaşlarım;
Teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak gibi büyük bir sorumluluğun yükü omuzlarınızda.
İnsanlık binlerce yıl, bilgiyi sözle kulaktan kulağa aktardı.
Kalemi keşfettiğinde ise bilgiyi sonraki nesillere, hurafelerden arındırarak aktarma kabiliyetine kavuştu.
Söz uçtu, yazı kaldı.
İşte yapay zekâ da insanlık için adeta yeniden keşfedilmiş bir kalem.
İnsanlığın bilgi üretme aracı haline gelecek yapay zekâ, etik ve ahlaki değerlerle yönlendirilirse bir dönüm noktası olabilir.
Aksi halde bu yeni kalemle, insanlık için karanlık bir geleceğin tarihi yazılacak.
Bu gidişata dur diyecek bir hareket var!
Bizim hareketimiz!
Teknofest hareketi!
Gençlerimiz üretiyor!
Teknofest, gençlerimizin başarı hikâyelerine zemin hazırlıyor.
Dünyayı değiştirecek projeler işte tam bu meydandan çıkacak.
Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz!
Her anne, her baba çocuğuyla gurur duymak ister...
Buradan anne ve babalarımıza bir kez daha sesleniyorum!
Çocuklarımız, ülkemizin ve dünyanın geleceğine işte burada yön verecekler.
Burada bir değişim rüzgârı esiyor!
Teknofest gençleri;
Önce kendilerini,
Sonra ailelerini,
Sonra şehirleri,
Türkiye’yi,
Ve dünyayı değiştiriyorlar.
Daha adil bir dünya,
Daha eşitlikçi bir dünya,
Daha müreffeh bir dünya,
Ve daha güvenli bir dünya
Sizlerle kurulacak…
Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini işte buradaki gençler gösterecek.
“Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye’den inşa edeceğiz.”
Annelerimiz ve babalarımız emin olunuz,
Teknofest gençleri sizin gururunuz olacak!
Ve Gençler..!
Sizlere tüm heyecanımla, tüm samimiyetimle sesleniyorum!
Hayalleriniz burada gerçek olacak!
Dünyayı değiştirecek hayallerinizle bu yolculuğa sizler de katılın!
Gelin, hep beraber dünyayı değiştirelim!
Bugün Adana’dayız,
Adana’dan ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum...
Diyarbakır’dan,
Trabzon’a,
Güzel İzmir’den,
Şanlıurfa’ya,
Gözbebeğimiz İstanbul’dan, başkentimiz Ankara’ya,
Ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum...
Hayallerinizle, heyecanınızla gelin,
Aklınızla, fikrinizle gelin.
Özgürce gelin,
Eleştiri ve itirazlarınızla gelin,
Sevgiyle gelin,
Memleketimize olan aşkınızla gelin...
Gelin! Bu gençlik hareketine bir omuz verin!
Gelin! El ele tutuşalım!
Gelin! Dünyayı değiştirelim...
Gelecek sizsiniz!
Siz geleceksiniz!
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