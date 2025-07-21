TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması'na başvurular sürüyor

İstanbul
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, kuantum teknolojileri alanında gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen Kuantum Teknolojileri Yarışması, kuantum sinir ağlarını kullanarak düşük kaliteli yüz görüntülerinin tanınması üzerine kurulu konumda bulunuyor.
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Katılımcılar, klasik yapay zeka sınırlarının ötesine geçerek kuantum hesaplamanın gücünü güvenlik uygulamalarına taşıyacak. Donanım kategorisinde ise yarışmacılardan, Johnson gürültü termometresiyle düşük sıcaklıklarda yüksek hassasiyetli ölçümler yapabilen sistemler geliştirmeleri bekleniyor.
Dereceye giren katılımcılar, Türkiye'nin kuantum geleceğine katkı sağlarken aynı zamanda önemli maddi ödüllerin de sahibi olacak. Yarışmada birinciliği elde eden takımlar 175 bin, ikincilik ödülünü kazananlar 150 bin, üçüncü olan takımlar ise 125 bin lirayla ödüllendirilecek.
Başvuruları 30 Temmuz'da sona erecek yarışmaya katılmak isteyen adaylar, TEKNOFEST'in resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.