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TEKNOFEST

TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret eden gençler patent konusunda bilgilendiriliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, "Gençlerimizi (Uluslararası Buluş Fuarı'ndaki) standımıza bekliyoruz. Burada uzman arkadaşlarımız patent araştırması konusunda gençlerimizi öğrencilerimizi bilgilendiriyorlar." dedi.

Erhan Cihan Ünal   | 02.09.2022
TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret eden gençler patent konusunda bilgilendiriliyor

Ankara

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkan Vekili Cemil Başpınar, Kurum olarak Türkiye'de geliştirilen ürünleri koruma altına aldıklarını belirterek, "Gençlerimizi (Uluslararası Buluş Fuarı'ndaki) standımıza bekliyoruz. Burada uzman arkadaşlarımız patent ve mülkiyet haklarıyla bizi ziyaret eden tüm katılımcılara bilgilendirmeler yapıyorlar. Patent araştırması konusunda gençlerimizi öğrencilerimizi bilgilendiriyorlar." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde stant açan TÜRKPATENT'in Başkan Vekili Cemil Başpınar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Uluslararası Buluş Fuarı"nı üçüncü kez TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuarda 210'u yerli 67'si yabancı olmak üzere 277 buluşun sergilendiğini ifade eden Başpınar, "Fuarı gerçekleştirmekteki temel amacımız, gençlerimizin erken patent ve fikri mülkiyet farkındalığına sahip olması. Fuara gelen gençlerimiz, öğrencilerimiz burada buluşçularla bir araya geliyor, onlarla istişare etme imkanı buluyorlar ve buradan yüksek bir motivasyonla ayrılıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin son dönemde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verdiğini ifade eden Başpınar, bu faaliyetlerin sonucunda ülkenin fikri ürün portföyünün arttığını bildirdi.

Başpınar, bu ürünlerin bir rekabet aracı olarak kullanılabilmesi için patentle, faydalı modelle ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunması gerektiğini vurguladı.

Kurum olarak Türkiye'de geliştirilen ürünleri koruma altına aldıklarını bildiren Başpınar, şunları kaydetti:

"Pazar gününe kadar buradayız. Gençlerimizi standımıza bekliyoruz. Burada uzman arkadaşlarımız patent ve mülkiyet haklarıyla bizi ziyaret eden tüm katılımcılara bilgilendirmeler yapıyorlar. Bire bir danışmanlık hizmeti sunuyorlar. Patent araştırması konusunda gençlerimizi öğrencilerimizi bilgilendiriyorlar."

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