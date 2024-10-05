Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,652.90
ETH/USDT
2,418.10
BTC/USDT
62,083.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Adana'da dördüncü gün etkinlikleri başladı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST), dördüncü gününde akrobasi gösterilerinden, ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinlik yapılacak.

Eren Bozkurt  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
TEKNOFEST Adana'da dördüncü gün etkinlikleri başladı

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda sürüyor.

Festivalin dördüncü gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini takip edebilecek.


Dijital yolculuğa çıkılabilecek

TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

Diğer etkinlikler

Festival ana sahnesinde, "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" etkinliği düzenlenecek.

Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yapılacak.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"6-7 Ekim olayları"nın 10. yılı
BYD'nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı
Dışişleri ve Milli Savunma bakanları, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İTÜ'nün elektrikli yarış aracı TEKNOFEST Adana'da hız tutkunlarıyla buluştu

İTÜ'nün elektrikli yarış aracı TEKNOFEST Adana'da hız tutkunlarıyla buluştu

Öğrenciler "METATIP" yazılımıyla eğitim simülasyonlarına ücretsiz kavuşacak

Yapay zekalı insansız su altı aracı TEKNOFEST'te "çifte sevinç" yaşattı

Yapay zekalı insansız su altı aracı TEKNOFEST'te "çifte sevinç" yaşattı

Yapay zekalı insansız su altı aracı TEKNOFEST'te "çifte sevinç" yaşattı
TEKNOFEST Adana'da dördüncü gün etkinlikleri başladı

TEKNOFEST Adana'da dördüncü gün etkinlikleri başladı
Hataylı depremzede çocuklar TEKNOFEST Adana'da

Hataylı depremzede çocuklar TEKNOFEST Adana'da

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet