Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,632.20
BTC/USDT
25,809.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havaalanı'nda 4. gün etkinlikleriyle devam ediyor. Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, çok sayıdaki kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 4'üncü gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam edecek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, etkinler, yarışmalar ve Mazhar Alanson konseri gerçekleştirilecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
TEKNOFEST 4'üncü gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam edecek

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 4'üncü gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te "dı̇key rüzgar tünelı̇", "iklı̇m tünelı̇", "güneş gözlemı̇", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı̇mülasyon deneyı̇m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı̇vı̇telerı̇", "kara ve hava araçları sergı̇sı̇", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı̇nlı̇ğı̇" yapılacak.

Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

Festival kapsamında sanatçı Mazhar Alanson konser verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 2 ayda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın çıktı
Şanlıurfa'da "kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonunda 57 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

TEKNOFEST 4'üncü gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam edecek

TEKNOFEST 4'üncü gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam edecek

Bakan Uraloğlu TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti

En iyi girişim ödülleri TEKNOFEST'te sahiplerini buldu

Sivil havacılık "büyük Türkiye'nin ilk lokomotif amiral gemisi" olmayı hedefliyor

Sivil havacılık "büyük Türkiye'nin ilk lokomotif amiral gemisi" olmayı hedefliyor
Erken tespit sistemi "Kozalak" ile orman yangınlarına yarım saat içinde müdahale edilebilecek

Erken tespit sistemi "Kozalak" ile orman yangınlarına yarım saat içinde müdahale edilebilecek
YÖK Başkanı Özvar'dan TEKNOFEST'e ziyaret

YÖK Başkanı Özvar'dan TEKNOFEST'e ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet