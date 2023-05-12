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Teknoloji, TEKNOFEST

Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor

Tekirdağ'da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarladıkları elektrikli aracı geliştirip yeni yarışmalara katılmayı amaçlıyor.

Mesut Karaduman  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan takım, "Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması" için elektrikli araç projesi hazırladı.

Öğrenciler tarafından tasarlanan "Atom" isimli elektrikli araç Gebze TÜBİTAK Kampüsü'nde düzenlenen yarışmada kontrolleri ve yarışları başarılı şekilde tamamlayarak, en iyi görsel tasarım ödülü kazandı.

Öğrenciler, aracın bazı özelliklerini geliştirerek, yeni yarışmalarda ödül kazanmak istiyor.

Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Cenk Karacan, AA muhabirine, en iyi görsel tasarım ödülünü aldıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Aracın yapımında öğrenci ve öğretmenlerin büyük emeği olduğunu belirten Karacan, şöyle konuştu:

"Yarışmaya başvuru yaptıktan sonra duyuru yaptık. Öğrencilerimizden bir takım oluşturduk. Teknik tasarım raporu oluşturup TEKNOFEST kuruluna sunduk. Projemizi seçerek bizi yarışmaya davet ettiler. Yarışma öncesi teknik kontrollere girdik ve yarışmaya girmemiz onaylandı. Aksaklıklar yaşasak da yarışmayı tamamladık. TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ın birlikte organize ettiği yarışmada en iyi görsel tasarım ödülüne layık görüldü aracımız."

Takımda yer alan öğretmen Recep Yavuz da yarışmaya ülke genelinde 41 lise ve yaklaşık 70 üniversitenin katıldığını ifade etti.

Takımda her bölümden öğrenci olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bütün takımlarla aynı yerde yarıştık. Öğrencilerimiz orada üniversiteli abilerinin tecrübelerinden faydalanma şansı oldu. Yarışmayı tamamlayıp ödüle layık görüldük. Okula dönünce burada da farklı bir hava oluştu. Okulda çok sayıda öğrencinin yarışmaya katılmak istediğini gördük. Bizim amacımız araç sayısını 2'ye çıkarmak. Bunun üzerinde tekrar çalışarak, geliştirerek yine TENOFEST'e katılmak istiyoruz."

Öğrencilerden Seyfullah Tarhan ise yarışmada diğer araçlara bakıp kendi araçlarındaki eksiklikleri görme şansı bulduklarını ifade etti.

Araçta mekanik değişiklikler yapacaklarını aktaran Tarhan, "Yarışmadaki ortam bizim için çok keyifliydi. Oradaki atmosfer çok güzeldi. Tecrübe kazanmış olduk. Seneye hedefimiz aracımızı geliştirerek ikinci bir araç yapmak." dedi.

Aracın sürücüsü Cemal Furkan Yaman da TEKNOFEST'in kendileri için mükemmel bir deneyim olduğunu ve herkesin o atmosferi yaşaması gerektiğini dile getirdi.


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