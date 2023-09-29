Dolar
27.42
Euro
29.09
Altın
1,873.47
ETH/USDT
1,671.70
BTC/USDT
26,973.00
BIST 100
8,323.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Konteyneri ısıtma ve soğutma sorununa "yeşil" çözüm TEKNOFEST İzmir'de

Antalya Teknokent'te kurulan şirket tarafından geliştirilen ve enerjinin olmadığı bölgelerde güneş enerjisiyle konteyner ve benzeri yapıların ısınma ve soğumasına imkan sağlayan proje, TEKNOFEST İzmir'de görücüye çıktı.

Halil Fidan  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Konteyneri ısıtma ve soğutma sorununa "yeşil" çözüm TEKNOFEST İzmir'de Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İzmir'de üçüncü gün heyecanı devam ediyor.

Festival kapsamında sağlık teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, engelsiz yaşam, turizm ve oyun teknolojileri alanlarında girişimcilik yarışması dikkat çekiyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle Antalya Teknokent'te kurulan şirket tarafından geliştirilen ve elektriğin olmadığı yerlerde güneş enerjisiyle evlerin ısınma ve soğumasına olanak sağlayan proje de sergileniyor.

Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Programı Öğretim Görevlisi Yavuz Sümer, AA muhabirine, Akdeniz Üniversitesinde Prof. Dr. Afşin Güngör'ün öncülüğünde projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Anadolu'da "günısı" olarak bilinen eski teknolojiyi yeni nesil teknolojilerle birleştirerek patentli bir ürün ortaya koyduklarını aktaran Sümer, hedef kitlelerinin enerji erişiminin zor olduğu bölgelerde kurulan konteyner evlerde ısıtma ve soğutmaya çözüm bulmak olduğunu ifade etti.

Sümer, konteyner evlerde, fosil kaynak kullanmadan ısıtma ve soğutmak için proje geliştirdiklerini söyledi.

Proje ile kış aylarında dahi konteyner evlerin, karbon emisyonu olmadan kömür ve doğal gazsız güneş enerjisiyle ısıtıp soğutabileceğini kaydeden Sümer, şöyle devam etti:

"Yaz aylarında geliştirdiğimiz özel bir çevrim sayesinde fazla enerjiyi soğutma amaçlı da kullanabiliyoruz. Projemiz TÜBİTAK ve KOSGEB desteği de aldı. Patentini aldık. Şu an Antalya Teknokent'te bir prototip evimizde hazır kurulu sistemimiz var. Ürünün prototip aşaması bitti. TEKNOFEST'e de yatırımcıyı bularak ürünümüzü seri üretime dökmek için katıldık. Afşin Güngör hocamızın danışmanlığında 4 kişilik bir ekiple bu projeyi geliştirdik."

Yatırımcı beklediklerini vurgulayan Sümer, sistemi şöyle anlattı:

"Sistemimiz güneş yoğunluğunun az olduğu kış aylarında bile güneş ışınlarını yoğunlaştıran solar termal kolektör vasıtasıyla 200 derecelerde akışkan sıcaklığına ulaşmakta ve yeni nesil termal enerji depolama sistemi sayesinde güneşin olmadığı saatlerde ve gece, sistemi ısıtarak ve akıllı hidromat pompa kontrol teknolojisini kullanarak kullanıcıya kış boyu sıcak kullanım suyu vermekte ve radyatörleri ısıtabilmektedir. Yaz aylarında ise yoğun güneş ısısı ile elde edilecek yüksek sıcaklıklardaki sıvı akışkanı ev tipi absorpsiyonlu soğutma sistemimizde kullanarak klima hatlarında veya fancoil cihazlarında soğutma da sağlanabilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çıralı'da 5 bin 300'ü aşkın yavru caretta caretta denizle buluştu
İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davasında karar
"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 16'sı tutuklandı
Çanakkale'de AK Parti mahalle seçim ofisinin camlarını taşla kıran kişi yakalandı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Konteyneri ısıtma ve soğutma sorununa "yeşil" çözüm TEKNOFEST İzmir'de

Konteyneri ısıtma ve soğutma sorununa "yeşil" çözüm TEKNOFEST İzmir'de

ECB Başkanı Lagarde: "Enerji dönüşümü ertelenirse fatura da artar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmak

SOLOTÜRK'ten TEKNOFEST İzmir'de heyecan verici gösteri

SOLOTÜRK'ten TEKNOFEST İzmir'de heyecan verici gösteri
TEKNOFEST İzmir'deki "Deneyap Fikir Maratonu"nda final başladı

TEKNOFEST İzmir'deki "Deneyap Fikir Maratonu"nda final başladı
Genç girişimciler, geliştirdikleri elektrikli araç şarj istasyonu ile TEKNOFEST İzmir'de

Genç girişimciler, geliştirdikleri elektrikli araç şarj istasyonu ile TEKNOFEST İzmir'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet