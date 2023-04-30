Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşuyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu’nda vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Hezarfen Hareketi, TEKNOFEST İstanbul'da çocuklara özel teknoloji aktiviteleri sunuyor

Hezarfen Hareketi, TEKNOFEST İstanbul'daki standında ziyaretçilere çeşitli teknoloji aktiviteleri sunuyor.

Tolga Yanık  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Hezarfen Hareketi, TEKNOFEST İstanbul'da çocuklara özel teknoloji aktiviteleri sunuyor Fotoğraf: Tolga Yanık/AA

İstanbul

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin paydaşları, açtıkları stantlarla ziyaretçilere çeşitli aktiviteler sunuyor. Hezarfen Hareketi'nin TEKNOFEST'te sunduğu etkinlikler arasında blok kodlama ile robotik eğitimi, sanal gerçeklik deneyimi, 3D kalem ile tasarım, pervaneli araç üretimi, fizik, güç, basınç deneyleri, pil yapımı deneyi, baloncuk deneyleri, solar enerji deneyleri, kum boyama etkinlikleri, zeka oyunları bulunuyor.

"Çocuklara temel seviyede algoritma mantığını gösteriyoruz"

Hezarfen Hareketi Eğitim Koordinatörü Ahmet Fatih Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST İstanbul'da yer alan Hezarfen Hareketi'nin, Hayrat İnsani Yardım Derneği bünyesinde kurulan ve teknoloji okuryazarlığı, üreticiliği alanında ulusal ve uluslararası bilinç uyandırmayı hedefleyen bir sosyal inovasyon olduğunu söyledi.

Uzun, stantlarında robotik kodlama, tasarım ve üretim ile bilim atölyeleri kapsamında birçok eğitim ve etkinlik düzenlendiğini aktararak, "Robotik kodlama setlerimizle çocuklara temel seviyede algoritma mantığını gösteriyoruz. Tasarım üretim atölyemizde 3D kalem ve 3D yazıcılarımızla çeşitli aktiviteler sunuyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerin, sundukları aktivitelerle çok eğlendiğini ifade eden Uzun, "(Ziyaretçiler) Burada sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimliyor. Robotik kodlamayı ilk kez deneyimleyenler için farklı bir vizyon oluşuyor ve eğleniyorlar. TEKNOFEST'te herkesi standımıza bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bakan Dönmez: Devletimiz kent ayrımı yapmaksızın vatandaşımızın yaşadığı her yere altyapı hizmetlerini götürmeye kararlı
Bakan Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
Ağrı'da ilkbahar yağışları kuraklık tehlikesi altındaki baraj ve akarsulara yaradı
Depremzede Malatya esnafı konteyner dükkanlarında siftah yaptı

Benzer haberler

Selçuk Bayraktar, AA'nın TEKNOFEST İstanbul'daki standını ziyaret etti

Selçuk Bayraktar, AA'nın TEKNOFEST İstanbul'daki standını ziyaret etti

Hezarfen Hareketi, TEKNOFEST İstanbul'da çocuklara özel teknoloji aktiviteleri sunuyor

Roketsan, TEKNOFEST yarışmacılarını istihdam etti

Deprem ve yangınlarda aktif görev alan Ejder Drones TEKNOFEST'te sergileniyor

Deprem ve yangınlarda aktif görev alan Ejder Drones TEKNOFEST'te sergileniyor
Lise öğrencilerinin geliştirdiği "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi" TEKNOFEST İstanbul'da

Lise öğrencilerinin geliştirdiği "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi" TEKNOFEST İstanbul'da
Yabancı bitkileri imha eden tarımsal insansız kara aracı "Hars" TEKNOFEST İstanbul'da

Yabancı bitkileri imha eden tarımsal insansız kara aracı "Hars" TEKNOFEST İstanbul'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet