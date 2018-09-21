'Hayal edip, geliştiren ve araştıran bir Türkiye hedefimiz var'

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Hayal edip, geliştiren ve araştıran bir Türkiye hedefiyle biz bu festivali düzenliyoruz. İnşallah genç kardeşlerimiz, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacaklar." dedi.

İSTANBUL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Hayal edip, geliştiren ve araştıran bir Türkiye hedefiyle biz bu festivali düzenliyoruz. İnşallah genç kardeşlerimiz, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacaklar. Burası, 'kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin' diyenlerin festivali, herkesi bekliyoruz." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor.

Festival alanında katılımcılarla tanışan ve kendilerine bilgi veren Selçuk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ve bugün yoğun bir ilgi olduğunu, kendilerinin son 1 aydır yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve festivali coşkulu bir ortamda geçirdiklerini söyledi.

Bayraktar, gençlerin Türkiye'nin kıymetli madenleri olduğunu ve kendilerinin de onların marifetlerini sergilemelerine olanak tanıdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, en az futbolcular kadar, en az popstarlar kadar ilgi görsünler istiyoruz ki ülkemizi hak ettiği yere, uzay, havacılık teknolojisinde taşısınlar. Dünyada ilk rasathaneyi kuran medeniyetlerden biriyiz biz, havacılıkta da dünyada ilklerdeniz ama maalesef 1950'lerde biz kendi ellerimizle gömmüşüz, bugün yeniden insansız hava araçlarıyla doğuyor. Beni de insansız hava araçlarına sürükleyen havacılık tutkusuydu. 8 yaşlarında bundan çok daha ufak bir etkinliğe gelmiştim, o günü hiç unutamadım. Havacılık, uzay, teknoloji tutkusu burada yüzbinlerle buluşuyor. Hayal edip, geliştiren ve araştıran bir Türkiye hedefiyle biz bu festivali düzenliyoruz. İnşallah genç kardeşlerimiz, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacaklar. Burası, 'kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin' diyenlerin festivali, herkesi bekliyoruz."

Uçuş gösterileri büyük ilgi gördü

Öte yandan, Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk Gösteri ekibi de büyük ilgi gördü.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki özel eğitimli ve profesyonel paraşütçülerden oluşan Havacılık Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler'e bağlı üç ayrı paraşüt timinin sergilediği üç farklı gösteri, katılımcılardan büyük alkış aldı. İki Atak taarruz helikopteri alçak uçuş yaparak, yöresel harman dalı oyunu figürleriyle festival alanında gösteri yaptı.

S-70 helikopterinden yapılması planlanan paraşütlü atlayışlar ise hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Eğitim Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri başlıklarında girişimcilik sunumları ile "Milli Savunma İçin Milli Ar-Ge", "Uzay Ortamının Uydular Üzerindeki Etkileri, Dünya Gerçekten Düz mü?" gibi konularda konferanslar da düzenlendi.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

Hamidiye Kaynak Suları da etkinlik boyunca bir milyon şişe içme suyunu ücretsiz dağıtacak.

Muhabir: İsmail Özdemir, Sefa Mutlu