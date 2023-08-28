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Teknoloji, TEKNOFEST

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ürettikleri roketle TEKNOFEST'te birinci oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinden oluşan Çağdaş Roket Takımı, TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması Yüksek İrtifa kategorisinde birinci oldu.

Okan Coşkun  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ürettikleri roketle TEKNOFEST'te birinci oldu

Gaziantep

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzay ve Havacılık, Makine Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Çağdaş Roket Takımı, Yüksek İrtifa kategorisinde TEKNOFEST birinciliği ve "En İyi Takım Ruhu" ödülünü almaya hak kazandı.

ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'nda başarı elde eden öğrencilere ödüllerini, 30 Ağustos-3 Eylül 2023'te Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

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