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Teknoloji, TEKNOFEST

Deniz marulundan hidrojen gazı ürettiği projesini TEKNOFEST İzmir'de tanıtıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Sema Doğmaz, "Marulları değerlendirerek katma değeri yüksek, aynı zamanda enerji açığımızı kapatacak bir ürün elde etmek istedik." dedi.

Mustafa Güngör  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Deniz marulundan hidrojen gazı ürettiği projesini TEKNOFEST İzmir'de tanıtıyor

İzmir

İzmir'de halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen ulva lactucadan hidrojen gazı üreten yüksek lisans öğrencisi, projesini TEKNOFEST İzmir'de tanıtıyor.

Kentte özellikle körfezde ve Bostanlı Sahili'nde ortaya çıkan ulva lactuca ile ilgili çalışma yapıp hidrojen gazı üretmeyi başaran Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoteknoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrencisi Sema Doğmaz, projesini TEKNOFEST'e taşıdı.

Patent başvurusu yaptığı projesini Dokuz Eylül Üniversitesi standında sergileyen Doğmaz, aynı zamanda projenin aşamalarını da tek tek anlatıyor.

"Çevre kirliliğinin önüne geçmek istedik"

Sema Doğmaz, AA muhabirine, deniz marulunun İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle oluştuğunu ve çürüdüğü zaman ciddi kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Deniz marullarının ekipler tarafından toplanıp bertaraf edildiğine dikkati çeken Doğmaz, şunları kaydetti:

"Biz de bunları değerlendirmeye karar verdik. Öncelikle denizden topladığımız yosunları yıkayıp kuruttuktan sonra özünü çıkartıyoruz. Elde edilen öze çeşitli işlemler uygulayıp onu hidrojen gazı haline getiriyoruz. Gelecek zamanda araçlarda hidrojen gazının akaryakıt olarak kullanması hedefleniyor. Biz bu atılan marulları değerlendirerek katma değeri yüksek, aynı zamanda enerji açığımızı kapatacak bir ürün elde etmek istedik. Şimdi seri üretim aşamasındayız. Patente de başvurduk. Biz hem çevre kirliliğine önüne geçmek istedik hem de değerlendirelim diye yola çıktık."

Doğmaz, araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

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