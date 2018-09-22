Fotoğraf:AA/Emrah Yorulmaz

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İSTANBUL’da konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin düzenlendiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra uçakla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na geçti.

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Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi. Gençlerin karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu pilot üniforması giydiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da F-16 ile eşlik etti.

Stantları ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin düzenlendiği İstanbul Yeni Havalimanı'nda stantları ziyaret etti.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla gelen Erdoğan, F-16 ile kendisine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Akar'ı da uçaktan selamladı.

Erdoğan, uçaktan inişinde kendisini karşılayan TEKNOFEST ekibindeki gençlerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları ziyaret ederek, öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, yoğun sevgi gösterisi eşliğinde hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahneye geçti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahneden halkı selamladı.

Bu sırada ATAK helikopterleri tarafından harmandalı gösterisi de gerçekleştirildi.

İstanbul Yeni Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu oluşması nedeniyle vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek, havalimanını arkalarına alıp fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Andaç Hongur,Kaan Bozdoğan,İsmail Özdemir