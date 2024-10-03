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Teknoloji, TEKNOFEST

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, TEKNOFEST Adana'da stantları ziyaret etti

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, TEKNOFEST Adana'da stantları gezdi.

Mertkan Oruç  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, TEKNOFEST Adana'da stantları ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Adana

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Yabancı ülke diplomatları da TEKNOFEST'e ilgi gösterirken, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris de festivale katıldı. Morris'e ziyaretinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır eşlik etti.

Festivalin Baykar, TEKNOFEST Dijital Evren ve Proje Sergi Alanı kısımlarını gezen Morris'e, buradaki projeler hakkında bilgi verildi.

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