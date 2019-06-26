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Suriye'nin işkence mağdurları

Suriye'de 142 bin sivil işkenceyle öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından olmak üzere tespit edilebilen 142 bin 27 sivilin işkenceden öldürüldüğünü açıkladı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 26.06.2019
Suriye'de 142 bin sivil işkenceyle öldürüldü

İdlib

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir rapor yayımladı.

Buna göre, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından, 177'si çocuk, 62'si kadın toplam 142 bin 27 sivil işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejimi 173'ü çocuk, 45'i kadın toplam 140 bin 70 kişiyi bu yolla öldürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, 1'i çocuk, 2'si kadın toplam 43 sivili işkence ederek katletti.

Terör örgütü DEAŞ 1'i çocuk, 14'ü kadın toplam 32 sivili işkence ederek öldürürken, kimliği belirsiz taraflar ise bu şekilde 15 sivili öldürdü.

Raporda, bu rakamların yalnızca tespit edilmesi mümkün olanlardan oluştuğu, gerçek bilançonun çok daha ağır olduğu vurgulandı.

Rejimin cezaevlerinde yaptığı işkencelerin yanı sıra olumsuz hücre koşulları, sağlıksız ve az gıda ve düzensiz uykunun mahkumlarda psikolojik rahatsızlıklara sebep olduğu vurgulandı.

SNHR 30 Nisan'da da Esed rejiminin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen 100 binlerce kişiden 890'ının cezaevlerinde öldüğünü Mayıs 2018'den itibaren nüfus dairelerine bildirdiğini açıklamıştı.

Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerine en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.

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