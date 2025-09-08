Sporda haftanın özeti

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🇹🇷 🏐 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda 🥈 gümüş madalya kazandı— AA SPOR (@aa_spor) September 8, 2025
🇹🇷 🏀 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti
🇹🇷 🏍️ Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 3'te 3 yaptı
➡️ Trendyol'un… pic.twitter.com/ConM4Uu38e