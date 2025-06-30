Sporda haftanın özeti

Ankara
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🇹🇷 A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada bitirerek 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı elde etti.— AA SPOR (@aa_spor) June 30, 2025
🏆 Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu.
🏇 At yarışlarında 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet… pic.twitter.com/UFTrUgFTFL