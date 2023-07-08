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Spor

"Zurnacı kardeşler" Kırkpınar çayırında yarım asırdır pehlivanları coşturuyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul zurna ekibinde görevli 70 yaşındaki Fahrettin ile 66 yaşındaki Alaattin Zurnacı kardeşler, dualı çayırda yarım asırdan fazladır görev alıyor.

Özgün Tiran, Fırat Çakır  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
"Zurnacı kardeşler" Kırkpınar çayırında yarım asırdır pehlivanları coşturuyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Fahrettin Zurnacı, 1967 yılında dedesi ile geldiği er meydanında 56 yıldır mesleğini sürdürüyor. Henüz 13-14 yaşlarındayken er meydanında görev alan Zurnacı, kardeşi Alaattin​​​​​​​ Zurnacı'yı da davul zurna ekibine dahil ederek, ritimlerle pehlivanları hareketlendiriyor.

"Kırkpınar bizim düğünümüz ve bayramımız"

Fahrettin Zurnacı, AA muhabirine, er meydanındaki çimen ve yağ kokusunda görev yapmanın ayrı bir güzellik olduğunu söyledi.

Her müzisyenin er meydanında görev yapmak istediğini ifade eden Zurnacı, er meydanına çıktıkları zaman duygulandıklarını kaydetti.

Yaklaşık 56 yıldır er meydanında görev yaptığını dile getiren Zurnacı, "Düğün bile davul zurnayla başlar ve biter. Kırkpınar da davul zurnayla başlar son güne kadar böyle devam eder ve biter. Davul ve zurna pehlivanlara ahenk verir." diye konuştu.

Sağlığı el verdiği sürece er meydanında görev yapacağını anlatan Zurnacı, "70 yaşındayım ve dünyaya yeniden gelsem yine zurnacı olurdum." dedi.

"Müzik pehlivanın güreşmesine katkı, hırs sağlar"

Alaattin Zurnacı ise ağabeyi ile er meydanında görev yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını kaydetti.

Kırkpınar'da 53 senedir görev aldığını dile getiren Zurnacı, şöyle devam etti:

"Sağlığım yerinde olduğu sürece bu görevi devam ettireceğim. Bu bize dededen, babadan, atadan kalma. Bana burası daha fazla müziği, yağlı güreşi sevdiriyor ve sahaya çıktığım sürece gençleşiyorum. Müzik pehlivanın güreşmesine katkı, hırs sağlar."

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