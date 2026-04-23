Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş yarı finale yükseldi

Siyah-beyazlılar, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İlk Yarı

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

79. dakikada Mounie'nin pasıyla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un ayak ucuyla yaptığı vuruşta top, savunmaya çarptı ve az farkla yandan kornere gitti.

80. dakikada son anda Lima araya girdi. Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından kale önünde çevirdiği topa, savunmada Lima son anda kaydı ve meşin yuvarlağın Oh ile buluşmasını engelledi.

83. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, ofsaytın ardından oyunu başlatmak isterken Olaitan yayın içinde araya girdi. Oyuncu, topun kontrolünün ardından pasını boş pozisyondaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

85. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya uçarak kafa vuruşunu yapan Orkun kökçü, topu filelerle buluşturdu: 3-0.

Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Yarı finalde rakip Konyaspor

Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor'la finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka mayıs ayının ilk haftasında federasyonun açıklayacağı tarihte oynanacak.

El Bilal Toure gol hasretine son verdi

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden El Bila Toure 93 günlük gol hasretini Alanyaspor karşısında sonlandırdı.

17. dakikada attığı golle perdeyi açan isim olan siyah-beyazlı oyuncu, son gol sevincini 19 Ocak'ta Kayserispor'la oynanan 18. hafta maçında kaydetti.

Daha sonra 1'i kart cezalısı, 6'sı sakatlık gerekçesiyle toplam 7 maçta forma giyemeyen El Bilal, kupadaki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Beşiktaş formasıyla 5'i ligde olmak üzere 7 golü bulunan Malili oyuncu, kupada ilk golünü de Ankara Keçiörengücü'ne atmıştı.

Bu sezon ilk kez kazandı

Akdeniz temsilcisiyle bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ilk galibiyetini kupada aldı.

Ligde oynanan iki maçta da rakibine üstünlük kuramayan siyah-beyazlı ekip deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 2-0 kaybederken, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Olaitan'dan kritik hamle

Beşiktaş'ta turun gizli kahramanı 83. dakikada yaptığı kritik hamleyle Junior Olaitan oldu.

İkinci yarıdaki baskılı oyunuyla siyah-beyazlı kalede tehlikeli olan Alanyaspor'da oyunu hızlı başlatmak isteyen kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın takım arkadaşına attığı pasta araya girip ayağını uzatarak meşin yuvarlağı kazanan Olaitan, Oh'un ikinci golün pasını verdi.

Beşiktaş'ın baskı altında olduğu dakikalarda gelen golle rahatlayan siyah-beyazlılar 2 dakika sonra da üçüncü golü buldu.

Oh, Alanya'yı yine boş geçmedi

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olduktan sonra çıktığı ilk maçında ilk gol sevincini Alanyaspor'a karşı yaşayan Hyeon-Gyu Oh, turuncu-yeşilli rakibini kupada da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı formayla kupada ikinci gol sevincini yaşayan Güney Koreli oyuncu, toplam gol sayısını da 8'e yükseltti. Maçın 3. golünü atan kaptan Orkun Kökçü de bu sezonki 9. golünü kaydetti.

Sergen Yalçın: Taraftarımıza ve camiamıza kupa mutluluğu yaşatırız inşallah

Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın, tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kupa bizim için en önemli hedef durumunda. Tek düşüncemiz kupayı kazanmak. Bugün de oyunun bazı bölümleri zor olsa da oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Oyunu iyi oynadılar. Pozisyonlarımız var. Bu geceden memnunuz. Bundan sonrasına bakacağız. Kupada yolumuza devam edip taraftarımıza ve camiamıza kötü bir sezonda onlara kupa mutluluğu yaşatırız inşallah." diye konuştu.

"Zor bir yaz dönemi bizi bekliyor"

Kupa hedefinin kendisinde bir baskı oluşturmadığını aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de kazandık. İlk defa kazanmayacağız. Beşiktaş yıllardır kupa kazanıyor. Beşiktaş'ın kazanacağı kupalar kimse için bir stres oluşturmaz. Büyük camialar hem ligde hem kupada zaten bunu yapıyorlar. Her açıdan sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Geldiğimden beri problem ve sorunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Son 5 sezondaki sıkıntıları çözmek kolay olmuyor. Her şeyle uğraşıyoruz. Yavaş yavaş çözüm aşamasına geliyoruz artık. 2-3 transfer dönemi ve zaman lazım demiştim. Başarısız olduğunuzda bunları düzeltecek vaktiniz olmuyor. Burada kazanılan bir Türkiye Kupası taraftarımızı bir nebze rahatlatır ve zaman kazandırır. Zor bir yaz dönemi bizi bekliyor. Kadro kurulumu ve bir değişim yaşanacak. Önümüzdeki sene hedefe oynamayı planlıyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Camia ve taraftarımızdan biraz daha zaman, sabır istiyoruz. Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek veren taraftardır. Kötü günde o gücü hissetmek istiyoruz."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupadan elenmesinin sürpriz olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Elenmelerini beklemiyorduk. Futbol çok zor bir oyun. Sahada işi doğru yapıp mücadele edip savaşıp kazanmak gerekiyor. Sürprize çok açık bir oyun futbol. Kupadan elenmeleri biraz sürpriz duruyor." dedi.

Junior Olaitan: Şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, kupada şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Beninli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Olaitan, "İyi bir maç oldu. Alanlar bulmaya çalıştık. Maç boyunca oyun kurmaya çalıştık. Üç golle kazandık ve golleri ön alan baskılarıyla bulduk. Mutluyuz. Yarı finale çıktık. Pazar günü kaybettikten sonra bugün galip gelmek sevindirici. Pazar günü eleştirilebilecek bir maç oynadık. Ama yarı finale çıkıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. Finale çıkmak, kupayı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. En önemlisi de bu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadele etmeyi sevdiğini vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, "Bu benim oyunumun bir parçası. Bu yüzden ben bir futbolcuyum. Her top için mücadele ederim. Her topa ayağımı uzatmak istiyorum. Bu camia ve bu kulüp için bunları yaparım. Yapmaya çalışıyorum. Sahada da elime gelen her fırsatı kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. İyi de bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar ve önümüzdeki sezonda da bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Orkun Kökçü'nün golüyle ilgili düşüncelerini paylaşan Junior Olaitan, "Güzel bir gol oldu. 1-0'ken rakip eşitliği yakalamak istiyordu. Maça ortak olmaya çalışıyorlardı ama ikinci ve üçüncü gollerde bu duygu patlamasını yaşadığımızı söylemem lazım. Zaten bizim takımımızı da takım yapan unsurlardan bir tanesi budur. Mücadeleyi birlikte veriyoruz, gollere birlikte seviniyoruz. Her an birlikteyiz. Her an bir bütün olmaya çalışıyoruz. Aslında bu gol sevinci son derece normal bir şey. Takım içerisindeki ilişkilerimiz birbirimizle olan ilişkilerimiz çok iyi. Bizi büyük takım yapan etken de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Joao Pereira: 3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, sonucun hak ettikleri şekilde olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, "Bugün hayalimiz sona erdi. Kasımpaşa maçına göre daha iyi performans gösterdik. Bugün ikinci gole kadar mücadele ettik. Kasımpaşa maçında baskılardan çıkamamıştık. Bu maçta bazı bölümlerde bunu başarabildik. Üçüncü bölgede daha agresif olmamız gerekiyordu. Devrede bazı şeyleri değiştirdik. İkinci yarıda 25 dakika oyunun hakimi bizdik. Beşiktaş'a zorluk çıkardığımızı düşünüyorum. 25 dakika top bizde kaldığı içi taraftar ıslıklamaya başlamıştı. İkinci golle birlikte ümitlerimizi yitirdik. Golle ilgili olarak futbolda böyle şeylerin olduğunu söyleyebilirim ama 3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi." diye konuştu.

Risk alma konusunda net olamadıklarını anlatan Pereira, şunları kaydetti:

"Çeyrek final maçında bir hatayla kaybederseniz eleniyorsunuz. Risk alma konusunda net olamıyorsunuz. Bizim mantalitemiz her takımla kafa kafaya mücadele etmek. Bu iyi performansı başka takımlara gösteremiyoruz. Bu da benim hatam. Çözüm bulamadım ama her gün çözüm bulmayı deniyorum. Kaybetmekten nefret eden biriyim. Çocuklarımla oynarken bile kazanmalarına izin vermiyorum ama kaybedeceksek böyle kaybetmeyi tercih ederim. Oynamak istiyoruz, pozisyon üretiyoruz. Kasımpaşa maçında hiçbir şey gösterememiştik. Bu maçta mantalitemiz değişti, oynamaya çalıştık. 11 oyuncuyla beklemedik."