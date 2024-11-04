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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Mutlu Demirtaştan  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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