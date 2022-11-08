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Spor

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'ne Almanya'da başlıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesine yarın Almanya'da başlayacak.

Musa Samur   | 08.11.2022
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'ne Almanya'da başlıyor

Ankara

Başkent ekibi, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın SWD powervolleys Düren takımına konuk olacak.

Düren şehrindeki Kreis Arena'da oynanacak maç, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip grubunda, SWD powervolleys Düren'in yanı sıra İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia ve Slovenya'dan ACH Volley Ljubljana takımlarıyla mücadele edecek.


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