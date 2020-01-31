Yüzmeden 'Rakibine Jest Yap' kampanyasına destek
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından spordaki şiddetin son bulması için başlatılan 'Rakibine Jest Yap' sosyal sorumluluk projesine destek verdiklerini söyledi.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spordaki şiddetin ülke imajına zarar verdiğini belirtti.
İzleyiciler için spor organizasyonları ve müsabakaların daha keyifli hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Müsabakalarda kimi zaman yaşanan olaylar aslında karşılıklı iletişimin eksikliğinden kaynaklanmakta ve rekabetin yanlış tasvir edilmesinden doğmaktadır. O açıdan başlatılan kampanyayı çok önemsiyoruz." diye konuştu.
Yalçın, sporun dostluk, sevgi ve kardeşlik olduğunu anımsatarak spordaki rekabetin bugün yanlış yorumlandığına dikkati çekti.
Türkiye'de yüzme sporunun diğer branşlara nazaran en centilmen dallardan olduğunu kaydeden Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yüzmede şiddet ya da centilmenlik dışı davranışlar neredeyse yok denecek kadar azdır. Takım sporlarında yaşanılan olaylar bireysel sporlarda daha dostluk ve centilmenlik ortamında geçmektedir. Aslında bu birlik beraberliğe olimpiyat A barajına hak kazanan Berkay Ömer Öğretir’in kota yarışı en güzel örneklerden biri. Tüm tribünler ayakta, tüm sporcular arkadaşına tezahürat ediyor ve bu motivasyonla Berkay A kotasını elde ediyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığımızın atmış olduğu bu adımı federasyon olarak tüm detaylarıyla destekliyoruz."
Yalçın, Türkiye'de son dönemde spora ve sporun geleceği adına çok güzel adımlar atıldığını ifade ederek, "Bu güzel adımlara iletişimde yaşanan şiddetin gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğimizi belirterek biz de 'Rakibine Jest Yap' diyoruz. Bizler de sporda centilmenliğin ve dostluğun hakim olduğu, küfürden ve saygısızlıktan uzak, kadınların ve çocukların eskiden olduğu gibi rahatça müsabaka izleyebilecekleri bir ortam adına gerekli desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.