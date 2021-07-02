Yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı
Yüzmede, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı. Türkiye, tarihinde ilk defa yüzme bayrak takımı ile olimpiyatlara katılacak.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kadınlar milli takımımızın 4x200 metre serbest bayrak mesafesindeki derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım için davet edilmiştir. Ülkemiz yüzme tarihinde ilk defa Olimpiyat Oyunlarına katılacak bayrak takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden ise "Daha önce kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı yarışında 8.02.76 derecesini elde eden milli takımımız, Uluslararası Yüzme Federasyonundan (FINA) aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı ve böylece olimpiyat tarihimizin ilk yüzme bayrak takımı oldu." açıklaması yapıldı.
Bakan Kasapoğlu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonundan (FINA) aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımını kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Olimpiyatlara katılım sürecinde sporcularımızdan gelen haberler bizleri mutlu ediyor. Daha önce kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı yarışında 8.02.76 derecesini elde eden milli takımımız, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Olimpiyat tarihimizin ilk yüzme bayrak takımı olan kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı sporcularını kutluyorum. Olimpiyat kotası kazanan milli yüzücülerimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, sporcularımıza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.