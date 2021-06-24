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Spor

Yüzmede genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Cihan Demirci   | 24.06.2021
Yüzmede genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru

Edirne

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin üçüncü gününde, Enka Spor Kulübü adına yarışan Ekaterina Avramova, 100 metre sırtüstü 1:00.48’lik derecesi ile 19+ yaş kategorisinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları dördüncü gün müsabakalarıyla yarın devam edecek.

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