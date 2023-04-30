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Spor

Yüzmede 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Dila Gençay yeni dereceler için kulaç atıyor

Tekirdağ'da annesinin isteği üzerine küçük yaşlarda başladığı yüzmede 8 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa derecesi elde eden 15 yaşındaki milli sporcu Dila Gençay, madalyalarına yenilerini eklemek istiyor.

Mesut Karaduman  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Yüzmede 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Dila Gençay yeni dereceler için kulaç atıyor

Tekirdağ

Gençay, 8 yaşında başladığı yüzmede antrenörü Mestan Şentürk'ün desteğiyle kısa sürede kendini geliştirdi.

Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Gençay, daha sonra Türkiye şampiyonalarına katılarak elde ettiği dereceler sonucu milli takıma seçildi.

Gençay, 8 Türkiye şampiyonluğu kazandığı yüzmede, en son 1-2 Nisan'da Sırbistan'da katıldığı Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda (Avrupa Yıldızlar Yüzme Şampiyonası) 4x100 metre bayrak yarışında ikinci, 100 metre kelebek kategorisinde üçüncü oldu.

Şampiyonadan gümüş ve bronz madalya ile dönen milli sporcu, dünya şampiyonasında da derece elde edip başarılarına yenisini eklemek için her gün çalışmalarına devam ediyor.

"Hedefim dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

Milli sporcu Dila Gençay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklerinin karşılığını kürsüye çıkarak aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yüzmeye küçük yaşlarda başlamasının kendisini geliştirmesi açısından iyi olduğunu aktaran Gençay, "Yüzmeye annemin yönlendirmesi üzerine başladım. Yüzmeye başladıktan sonra hiç bırakmadım hep devam ettim. Kendimi geliştirmeye çalıştım ilk başlangıçta. Yüzmeye ilk başladığımda böyle yarışmalara katılmak gibi bir düşüncem yoktu. Sonra sevmeye başladım. Severek yapmaya başlayınca başarılı olduğumu gördüm." dedi.

Gençay, insanın istedikten sonra her şeyi başarabileceğini, azimle çalışmaya devam ederek yeni madalyalar kazanmak için kürsüde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Yarışlara katıldıkça daha çok tecrübe kazandığını ifade eden Gençay, "Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalara katılmaya başladım. Daha sonra bölge yarışlarına ve Türkiye şampiyonalarına katıldım ve buralara geldim. 3 yıldır milli takımda yarışlara katılıyorum. En son gittiğim Sırbistan'daki yarışta 4x100 metre bayrak yarışında ikinci, 100 metre kelebekte üçüncü oldum. Avrupa'dan madalya ile döndüm bundan sonraki hedefim dünya şampiyonasında da bu başarıyı gösterip, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Antrenör Mestan Şentürk de sporcusunun kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi.

Dila'nın küçük yaşlarda yüzme ile tanıştığını belirten Şentürk, "Yaş gruplarında diğer arkadaşlarına göre daha iyi olduğunu belli ediyordu. Zamanla onların arasında yeteneğinden dolayı sivrilmeye başladı. Güzel çalışmaları sonucunda buralara kadar geldi." ifadelerini kullandı.

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