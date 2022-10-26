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Spor

Yüzme branşındaki tesisleşme, altyapıyı güçlendirdi

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, yeni yapılan havuzlar sayesinde branşlarının her geçen gün daha çok geliştiğini bildirdi.

Servet Tümer   | 26.10.2022
Yüzme branşındaki tesisleşme, altyapıyı güçlendirdi Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) ve Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) iş birliğiyle düzenlenen 2022 Avrupa Su Sporları Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya gelen TYF Başkanı ve LEN Başkan Vekili Erkan Yalçın, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bu yıl Akdeniz Oyunları, 5. İslami Dayanışma Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türk yüzücülerin başarıyla mücadele ettiğini belirten Yalçın, Dünya Gençler Şampiyonası'ndan tarihlerinde ilk kez madalyalarla döndüklerini belirtti.

Yalçın, Türkiye'de yüzme sporunun önünün açık olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde sporun paradigmaları değişti. Yüzme bunlardan bir tanesi oldu. Bunu çok destekleyen, her anımızda bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen çok kıymetli bir Gençlik ve Spor Bakanı'mız, bize her zaman bunu hissettiren kıymetli bir Cumhurbaşkanı'mız var. İnşallah yüzme sporunu daha güzel yerlerde göreceğiz." dedi.

"3,5 milyon çocuğumuza yüzme öğretildi"

Ciddi bir büyüme içerisinde olduklarının altını çizen Yalçın, şöyle konuştu:

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemize her kesimden ciddi destek veriliyor. Proje başladığından bu yana yaklaşık 3,5 milyon çocuğumuza yüzme öğretildi. Türkiye'de paradigmalar değiştiği için yüzmenin altyapısında da çok ciddi sporcularımız var. Bu çocuklarımıza imkan ve olanak sunuyoruz. Devletimizin tesisleşmedeki dev hamleleri ile birlikte bugün Türkiye içerisinde 200'e yakın havuzumuz aktif durumda. Bunun yanında yazlık olarak şehirlerde ve ilçelerde portatif havuzlar kuruyoruz. Bunlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın kurduğu havuzlar. Bunlar altyapıya destek oluyor. Önümüzdeki yıllarda altyapıya desteğimizi ileriye götüreceğiz. Hedefimiz, milli sporcular yetiştirip, olimpiyatlar ve büyük şampiyonalarda ülkemizi temsil edip, bayrağımızı gösterip marşımızı dinletmek. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum."

Yalçın, yüzmenin her yaşa hitap eden bir spor olduğunu vurgulayarak, 4 yaşından itibaren çocuklara yüzme öğretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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