Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılar, yarın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk için Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Milli oyuncu Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk'un kendisine bu maçta şans vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. lig maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 99 lig maçına çıkan 25 yaşındaki Yunus, 16 kez ağları sarstı.

3 lig şampiyonluğu gördü

Milli oyuncu Yunus Akgün, Galatasaray kariyerinde toplamda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Yunus, takımıyla 2018-2019, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarını Süper Lig şampiyonu olarak tamamladı.

Milli oyuncu, 2023-2024 sezonundaki şampiyonlukta ise Galatasaray'da 1 lig maçında görev aldıktan sonra İngiltere ekibi Leicester City'e kiralandı.

Yunus, yarın Antalyaspor karşısında kazanmaları halinde ise 4. Süper Lig zaferine ulaşacak.

İlk maçına Alanyaspor karşısında çıktı

Yunus Akgün, Süper Lig'deki ilk müsabakasını Alanyaspor'a karşı oynadı.

Milli oyuncu, 27 Ağustos 2018 tarihinde Alanyaspor'u 6-0 yendikleri maçta 83. dakikada Henry Onyekuru'nun yerine oyuna girerek, ilk lig müsabakasında görev aldı.

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giyen Yunus, ilk profesyonel maçına ise 5 Ağustos 2018'de Akhisarspor'la oynanan TFF Süper Kupa karşılaşmasında çıktı.

İlk lig golünü Göztepe'ye karşı attı

Yunus Akgün, Süper Lig'deki ilk golünü Göztepe'ye karşı kaydetti.

Göztepe'yi 18 Temmuz 2020 tarihinde 3-1 yendikleri maçta 90+5. dakikada oyuna dahil olan Yunus, iki dakika sonra ağları sarstı ve ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu

Milli oyuncu Yunus Akgün, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Hücum hattında birçok farklı mevkide oynayabilen ve ön alan baskısında takımına büyük katkı sağlayan Yunus, Okan Buruk'un takımın başına geçtiği 2022-2023 sezonundan beri 83 lig maçına çıktı ve 15 gol kaydetti.

Toplamda 133 Süper Lig maçına çıktı

Yunus Akgün, Galatasaray ve Adana Demirspor formasıyla toplamda 133 kez Süper Lig maçında görev aldı.

Galatasaray'da 99, Adana Demirspor'da ise 34 Süper Lig maçında forma giyen milli oyuncu, bu organizasyonda toplamda 133 karşılaşmaya çıktı.

Yunus, sarı-kırmızılılarla 16, Adana temsilcisiyle de 8 kez ağları sarsarak, Süper Lig'de toplamda 24 gole ulaştı.

Ligdeki en golcü sezonunu Adana Demirspor'da yaşadı

Yunus Akgün, Süper Lig'de en çok gol attığı sezonu 2021-2022'de Adana Demirspor forması giydiği dönemde yaşadı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da söz konusu dönemde çıktığı 34 Süper Lig maçında 8 kez ağları sarsan Yunus, bu organizasyonda en çok gol attığı sezonunu geçirdi.

Bu sezon ise 27 lig maçında 7 kez ağları sarsan Yunus, 2 gol daha atması halinde 2021-2022'deki başarılı istatistiğini geride bırakacak.

İngiltere macerası yaşadı

Yunus Akgün, 2023-2024 sezonunu İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık olarak geçirdi.

Leicester City ile çıktığı 29 maçta 2 gol kaydeden milli oyuncu, söz konusu sezonda takımının şampiyon olarak Championship'ten Premier Lig'e yükselmesine katkı sağladı.

Yunus Akgün, Leicester City'e kiralanmadan önce 2023-2024 sezonunun başında Galatasaray'da 1 Süper Lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri maçına çıktı.

Milli takımda da Montella'nın tercihi oldu

Yunus Akgün, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nda 12 kez forma giydi.

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran 2022'de oynanan Faroe Adaları maçında ilk kez A Milli Takım adına görev alan Yunus, milli formayı sırtına geçirdiği 17 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, söz konusu milli maçların 12'sine Adana Demirspor'da da beraber çalıştığı Montella'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde çıktı.