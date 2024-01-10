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Spor

Yüksekova, milli takıma girme hayali kuran kayak sporcularını ağırlıyor

Türkiye'nin farklı illerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek kampa giren 18 sporcu, Kayaklı Koşu Milli Takımı'na girmek için yeni yapılan 2 bin 500 metrelik pistte ter döküyor.

Ulaş Güven  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Yüksekova, milli takıma girme hayali kuran kayak sporcularını ağırlıyor

Hakkari

Son yıllarda başarılı sporcuların yetiştiği, kayak sporcularının ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiği Yüksekova, Kayaklı Koşu Milli Takım seçmelerine ev sahipliği yapıyor.

Elemeler için farklı illerden gelen 18 sporcu, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.

Köyde yeni yapılan pistte antrenmanlara başlayan sporcular, bugün başlayacak milli takım seçmelerinde başarı elde etmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, AA muhabirine, milli takım seçmelerinin ilçede yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Farklı illerden gelen milli takıma aday 18 sporcuyu ilçede ağırladıklarını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Kayaklı Koşu Milli Takım elemeleri burada yapılacak. Diğer illerden 12 sporcu daha elemeler için gelecek ve 30 sporcu mücadele edecek. Pistimiz 2 bin 500 metre uzunluğunda, Türkiye'nin 3. büyük pisti. Uluslararası standartlara uygun bir pist. Şu ana kadar kar kalitesi en uygun yer Yüksekova. Milli takım sporcuları da bu nedenle buradalar. Yüksekova'nın artık sporla anılması bizi mutlu ediyor. Dışarıdan gelen sporcularımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz. Bu da ülkenin ve dünyanın Yüksekova'ya olan bakışını değiştirmektedir. Sadece kayak alanında değil, diğer alanlarda da yarışmaların yapılmasını talep ediyoruz."

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Fikret Ören ise Rize, Muş, Kars, Ardahan, Bitlis, Ağrı, Niğde, Bolu ve Van'dan gelen sporcuların milli takıma seçilmek için ter dökeceğini dile getirdi.

Sporcuların milli takıma seçilmek için ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Ören, "Yarışmamız bugün klasik stilde olacak. 11 Ocak'ta da serbest stil paten yarışı olacak. Pistimizde hiçbir sıkıntı yok. Sporcularımız yapılacak elemeleri geçtikleri taktirde Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında milli takımı temsil etmeye hak kazanacaklar. Kar kalınlığımız iyi. Kristal kar var burada. Şartlar uygun." diye konuştu.

Sporcular da memnun

Niğde'den gelen sporculardan Zülfiye Soyaslan da seçmeler için antrenmanlarını sürdürdüklerini aktararak, "Yüksekova'yı çok beğendim. Kış sporları için elverişli bir ilçe olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir pisti var. Yüksekova'ya ilk defa geliyorum. Kış sporları için uygun bir coğrafyası var. Hedefim tüm sporcular gibi olimpiyatlara katılmak. Ülkemi, bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Kars'tan gelen sporculardan Muhammet Sait Soyak da ilçede bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Burayı çok beğendim. Kar kalınlığı yeterli. Pist çok güzel. Burada yapılacak elemeleri geçtikten sonra Balkan ve dünya şampiyonalarına katılıp güzel dereceler alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.


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