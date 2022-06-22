Dolar
17.35
Euro
18.26
Altın
1,839.88
ETH/USDT
1,100.60
BTC/USDT
20,609.00
BIST 100
2,581.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşuyor.
logo
Spor

Yozgat Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 16-22 Temmuz'da Yozgat'ta düzenlenecek "Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix"sinin (Uluslararası Kulüpler Kupası) açılışını gerçekleştirecek.

Abdullah Yasin Güler   | 22.06.2022
Yozgat Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Ankara

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Çekerek Belediyesi iş birliğiyle Çekerek ilçesinde oluşturulan yapay rafting parkurunda düzenlenecek.

Türkiye Rafting Federasyonu ev sahipliğindeki organizasyona 300'e yakın yerli ve yabancı sporcu, antrenör, hakem ve teknik ekip katılacak.

Bölgeye sportif, kültürel ve ekonomik önemli bir değer katması hedeflenen organizasyonun açılışını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gerçekleştirecek.

Oktay, şampiyona sırasında yapılacak Çekerek Doğa ve Spor Festivali'ne de katılacak. Festivalde çeşitli yarışmalar, konserler ve Türk Yıldızları gösterisi yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın desteği ile Yozgat'ın Çekerek ilçesine kazandırılan yapay parkur, ilk kez bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. İlçede yarışma için heyecanlı bir hazırlık süreci yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniden görülen "Man Adası" davasında Kılıçdaroğlu hakkında tazminat kararı
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin tarihi seyri
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek

Benzer haberler

Yozgat Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul edecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı

Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu

Yozgat'ta eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenilir Yapay Zeka Damgası" ile veri kaynaklı risklerin azaltılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenilir Yapay Zeka Damgası" ile veri kaynaklı risklerin azaltılması hedefleniyor
Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı