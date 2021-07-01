TFF'den yüzde 50 seyirci kararı

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Spor

Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda stadyumlara kapasitelerinin yüzde 50'si, ayrıca localara da tüm kapasiteleri kadar seyirci alınacağını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.07.2021
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak

İstanbul

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

Uygulamaların detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir."

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