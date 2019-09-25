'Yelkende daha büyük adımlarla büyümek istiyoruz'
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak, Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu, buna rağmen yelkenciliğin yaygınlık anlamında istedikleri seviyeye gelmediğini belirterek, "Daha büyük adımlarla büyümek istiyoruz" dedi.
Kocaeli
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu, buna rağmen yelkenciliğin yaygınlık anlamında istedikleri seviyeye gelmediğini belirterek, "İstiyoruz ki Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi bizde de sporcu sayımız 100 binlerle ölçülsün. Bunun için de gereken altyapı desteklerini kulüplerimize veriyoruz. Daha büyük adımlarla büyümek istiyoruz." dedi.
Akdurak, 15-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Yelken Federasyonu (EUROSAF) Pirat Şampiyonası için geldiği Kocaeli'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yelkenciliğinin son dönemde dünyadaki yerini giderek kuvvetlendirdiğini söyledi.
Hem uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yaptıklarını hem de olimpik sınıflarda madalya ümidi taşıdıklarını dile getiren Akdurak, hemen hemen her şampiyonadan madalyayla döndüklerini kaydetti.
Akdurak, "Birçok şampiyonada ilk 10'da, ilk 20'de birçok Türk yelkenci var. Tabanla bütünüyle büyümek ve bütünüyle başarılı olmak en büyük hedeflerimiz arasındaydı. Bunu başardığımızı görüyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de yelken sporunun daha da gelişmesi için mevcut imkanlarla ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini vurgulayan Akdurak, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili, buna rağmen yelkencilik yaygınlık anlamında istediğimiz seviyede değil. Gerek malzemeye bağlı imkansızlıklar gerekse mevzuata ait sıkıntılar nedeniyle istediğimiz ölçüde büyütebildiğimiz ve yaygınlaştırabildiğimiz bir spor değil. İstiyoruz ki Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi bizde de sporcu sayımız 100 binlerle ölçülsün. Bunun için de gereken altyapı desteklerini kulüplerimize veriyoruz. Daha büyük adımlarla büyümek istiyoruz."
"Türkiye'de yelkenciliğin yaygınlaşmasını istiyoruz"
Akdurak, yelkenciliğin Türkiye'de yaygınlaşmasını istediklerini, bu konuda bazı engellerin bulunduğunu aktararak şöyle devam etti:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile bu konuda bir an önce kulüplerimizin önünü açarsak daha sağlam yarınlara kavuşacağız. Kıyı kanunuyla ilgili bir arazi sorunumuz var. Doğası gereği denize sıfır noktasında olması gereken bir sporuz. Türkiye'deki kıyı kanunu, yapının kıyıya en fazla 50 metre yaklaşabileceğini aktarıyor. Bu konu da engel teşkil ediyor. Mevzuat gereği kulüplerimiz de bu konuda biraz mali yük altında kalıyor. Bakanlığımızla bu konunun en kısa sürede federasyona kayıtlı amatör kulüpler lehine düzeltilmesi için çalışıyoruz. En yakın dönemde güzel haberi kulüplerimize vermek istiyoruz."
"Tarihe geçmek istiyoruz"
Akdurak, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını da sürdürdüklerini belirterek, "Türk yelkenciliği ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatları'na madalya ümidiyle hazırlanıyor. 3 sınıfta aldığımız kotamız var. Bu konuda maddi ve manevi hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de federasyonumuz ciddi emek sarf ediyor. Elde ettiğimiz başarılar bize gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda başarının sürdürülebilirliği konusunda enerji veriyor. Hem 2020 hem de 2024 yılında yelken sınıfının Türkiye'ye madalya gururu yaşatan bir branş olarak tarihe geçmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Umarım denizlerimizde yelkenlilerin sayısını arttırırız"
Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Birliği Başkanı Burçin Ahıskal da pirat sınıfının daha çok Avrupa'nın orta kısımlarında, Türkiye'de ise Marmara'da yapıldığını belirterek, 18 yaşından 70 yaşına kadar insanların bu sınıfta yelken yapabildiğini söyledi.
Teknelerini sürekli yenileyip geliştirdiklerini aktaran Ahıskal, "Yerli tekne imalatında Almanlarla konuştuk, bize kalıp konusunda yardımcı olacaklar. Burada da bu işi yapabilecek kalitesi yüksek zanaatkarlarla çalışırsak bu konuda da yerli ama Avrupa kalitesinde tekneler üretebileceğiz. Eski teknelerimizi yenileyeceğiz. Elimizde şu an 14-15 iyi sayılacak tekne var. Gerisi biraz yaşlandı, onlar da yenilenirse güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ahıskal, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak çok daha fazla yelkencinin denizlerde olması gerektiğini vurgulayarak, "Orta Avrupa'daki göllerde inanın bizim Marmara'dan daha fazla tekne var. Başkanımızın kıyı kanununun ilgili mevzuatıyla ilgili yetkililerle görüşmesi sürüyor. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür ve denizlerimizde motorsuz tekne ve yelkenlinin sayısını arttırmış oluruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.