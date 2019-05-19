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Spor

Yelken Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu dördüncü oldu

Yelkende 2019 Finn Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Alican Kaynar dördüncü oldu.

Musa Samur   | 19.05.2019
Yelken Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu dördüncü oldu

Ankara

Yelkende 2019 Finn Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Alican Kaynar dördüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alican Kaynar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen şampiyonada 98 net puanla dördüncü sırayı alırken, İngiltere'den Giles Scott, Avrupa şampiyonu oldu.

Organizasyonda Macaristan'dan Zsombor Berecz ikinci olurken, Hollanda'dan Nicholas Heiner üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan milli sporcu Can Akdurak ise şampiyonayı 44. sırada tamamladı.

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