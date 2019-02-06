'Wushuda Çin'in ardından ikinci sırayı zorlamak istiyoruz'

MUĞLA - Ali Ballı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16 yılda 5'i milli olmak üzere, yüzlerce sporcu yetiştiren Wushu Milli Takım Antrenörü Ali Top, dünyada ilk sıradaki Çin'in ardından ikinci sıraya yükselmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Almanya'da 30 yıl yaşadıktan sonra ailesiyle Türkiye'ye yerleşmeye karar veren 59 yaşındaki wushu antrenörü Ali Top, yaklaşık 16 yıldır Bodrum'da yaşamını sürdürüyor.

Türkiye'ye yerleştiği ilk yıllarda wushu eğitimi verdiği iki çocuğuyla farklı bölgelerde düzenlenen şampiyonalara katılan ve buralarda birçok başarılar elde eden Ali Top, ilçede bu dalda sporcular yetiştirmeye başladı.

Bugüne kadar 5'i milli olmak üzere, yüzlerce wushu sporcusu yetiştiren Ali Top, sporcularıyla yurt dışında katıldığı organizasyonlardan kupa ve madalyayla döndü.

Türkiye Wushu Federasyonu Üst İstişare Kurulu Üyeliği ve Muğla İl Temsilciliği görevlerini de sürdüren Ali Top, wushu eğitim merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin başarılı ve ahlaklı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Avrupa ve Balkan şampiyonalarında yarıştıklarını ifade eden Ali Top, "Wushunun Avrupa'da ve Balkanlarda yayılmasında, Türkiye'nin çok emeği var. Türkiye olarak Balkan ülkelerinde ücretsiz seminerler düzenledik. Türkiye'nin bir iki yıl içerisinde wushu sıralamasında ilk ikiye gireceğini düşünüyoruz. Wushuda Rusya'nın yerine, ikinci sırayı zorlamak istiyoruz." dedi.

Çin'in Türkiye'yi çok desteklediğini aktaran Ali Top, "Çin bizi bu sporda oldukça destekliyor ve bize zaman zaman hocalar da gönderiyor. Onlar bizden hiçbir bilgi ve eğitimi kaçırmıyorlar. Bizi destekliyorlar ve bir yere gelmemiz için çok mücadele ediyorlar." diye konuştu.

"Wushu yapan kişi çok ayrıcalıklı oluyor"

Milli takım sporcularıyla zaman zaman Çin'e kampa gittiklerini ve orada Çin Milli Takımı ile antrenman yaptıklarını da anlatan Ali Top, Türkiye'de wushu sporunda çok güzel gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Wushu sporunun ilerleyen süreçte, dünyanın en güzel ve estetik sporlardan birisi olacağını ön gördüğünü ifade eden Ali Top, "Wushu yapan kişi çok ayrıcalıklı oluyor. Karakter yapısı da değişik oluyor. Bunu tarif etmek mümkün değil. Bunu yaşıyoruz. Olumlu etkilenmeyi velilerimiz de görüyor. Bize pedagogların çocukları gönderdiği zamanlar da oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Ali Top'un oğlu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu İbrahim Cenkan Top da takımdaki çocuklara psikolojik danışmanlık yaptığını anlattı.

Wushu dalında artık belli bir seviyeye ulaştığını aktaran İbrahim Cenkan Top, "Hayatım çocuklarla geçiyor. Çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok büyük aşama katettiler. Derecelerimiz de artmaya başladı. Milli takıma giren öğrencilerimiz var, umarım daha da gerisi gelecek." şeklinde konuştu.

Wushu hayatına yön verdi

İçine kapanık bir çocuk olan ve ailesinin yönlendirdiği pedagog tavsiyesiyle wushu sporuna başlayan Necan Koç, bu sporun hayatına yön verdiğini anlattı.

Wushu sporuyla 11 yıldır uğraştığını belirten Koç, "Üniversiteye başladığım için çok fazla zaman ayıramıyorum ama buranın ortamı çok güzel. Müsabakalara da katılıyorum. Antrenörümün izinden gidip onun gibi sporcular yetiştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar uluslararası birçok müsabakalara katıldığını da kaydeden Koç, bu konuda arkadaşlarından ve yakın çevresinden de övgü ve destek aldığını kaydetti.