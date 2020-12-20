Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Fatih Gazioğlu   | 20.12.2020
Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Ankara

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonaya, 10 ilden 160 sporcu katıldı. 

Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakaların ardından finale kalan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Açıklamada ayrıca şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, salona maskesiz girilmediği ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avusturya, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Londra'da Kovid-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı

Benzer haberler

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

İzmir’deki Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi

DSÖ: Kovid-19'un yeni mutasyonu konusunda İngiltere ile yakın temastayız

Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Hollanda, İngiltere'ye uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladı

Hollanda, İngiltere'ye uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladı
Hastanelerin hijyeni ve güvenliği için gece gündüz görevdeler

Hastanelerin hijyeni ve güvenliği için gece gündüz görevdeler