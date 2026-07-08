Wimbledon'da Linda Noskova ile Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi

Ceren Aydınonat
08 Temmuz 2026•Güncelleme: 08 Temmuz 2026
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.
Çek sporcu Noskova, Alman rakibi Elise Mertens'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle yenerek yarı final biletini aldı.
Ukraynalı tenisçi Kostyuk ise İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Noskova ile Kostyuk, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan tenisçi ise finalde Karolina Muchova-Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.