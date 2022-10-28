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Spor

Voleybolda Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi yarın belli oluyor

2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet yarın şampiyonluk için karşılaşacak.

Musa Samur   | 28.10.2022
Voleybolda Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi yarın belli oluyor

Ankara

2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile 2021-22 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşı karşıya getirecek maç, saat 15.00’te başlayacak.

VakıfBank 5'inci, Fenerbahçe Opet ise 4'üncü kez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.


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