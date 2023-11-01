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Spor

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Musa Samur  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada başkentin iki temsilcisi Ziraat Bankkart ile Halkbank karşı karşıya geldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan ve Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank'ın karşılaştığı maçtan 3-1 galip ayrılan kırmızı beyazlı ekip, organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Ziraat Bankkart'a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Ziraat Bankkart, geçen yıl Şampiyonlar Kupası'nı Arkas Spor'u 3-0 yenerek kazanmıştı.

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