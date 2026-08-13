Voleybolda 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı.
Mücahit Hüseyin Eroğul
13 Ağustos 2026•Güncelleme: 13 Ağustos 2026
İSTANBUL
Fişekhane'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörler katıldı.
Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, milli takımın başarısında kulüplerin en büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Antrenörlerimizin, kulüplerimizin, sponsorlarımızın büyük katkısı var. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimize, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, fair play ölçüleri içinde güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.
Vodafone Sultanlar Ligi 4 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 13 Aralık Pazar günü sona erecek. İkinci yarı maçları 20 Aralık Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 20 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.
SMS Grup Efeler Ligi'nde müsabakalar 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Ligin ilk yarısı 26 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. 10 Ocak 2027'de oynanacak maçlarla ligde ikinci yarı başlayaca. Normal sezon 4 Nisan Pazar günü sona erecek. Ligde play-off maçları nisan ayında gerçekleştirilecek.
Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Kuzeyboru-Afyon Belediye Yüntaş
Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor