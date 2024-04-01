Dolar
32.44
Euro
35.05
Altın
2,257.94
ETH/USDT
3,549.50
BTC/USDT
69,591.00
BIST 100
9,009.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Voleybol Efeler Ligi'nde "şampiyonluk" mücadelesinin olacağı play-off yarın başlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

Muhammed Boztepe  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Voleybol Efeler Ligi'nde "şampiyonluk" mücadelesinin olacağı play-off yarın başlayacak

Ankara

Normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı.

Seride başarılı olanların finale yükseleceği Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart eşleşmelerinde ilk müsabakalar yarın oynanacak.

Seride iki maçı kazanan takım finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Play-off etabının ilk maçlarında kazanan takımlar finale yükselirken, mağluplar 3-4.'lük maçı yapacak.

Maç programı şöyle:

Yarın

13.00 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

18.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

5 Nisan Cuma (İkinci maçlar)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

8 Nisan Pazartesi (Üçüncü maçlar-gerekirse)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Voleybol Efeler Ligi'nde "şampiyonluk" mücadelesinin olacağı play-off yarın başlayacak

Voleybol Efeler Ligi'nde "şampiyonluk" mücadelesinin olacağı play-off yarın başlayacak

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank ve Arkas Spor rakiplerini yenerek finale yükseldi

Son şampiyon Halkbank, Kupa Voley'de iddialı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet